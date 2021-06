Uma escola humanista que visa o desenvolvimento dos jovens

A EPET – Escola Profissional de Estudos Técnicos, uma escola do grupo Ensinus, é uma instituição dinâmica, pensada, planeada e criada com o intuito de proporcionar reais alternativas de formação aos jovens que pretendem enveredar por uma via profissionalizante. A todos eles objetiva fomentar e incentivar o desenvolvimento de capacidades e competências adequadas às necessidades do mundo atual.

A EPET pretende ser uma escola profissional de referência a nível regional e nacional, na área da formação de nível IV. Um modelo de competência para outras escolas profissionais, através da implementação do seu projeto educativo, e lembrada e reconhecida por todos os formandos, jovens e adultos, que ali fizerem a sua formação.

Pretende proporcionar um ensino de qualidade e qualificante que vise o reconhecimento por parte do tecido empresarial local e regional. Neste âmbito, investe numa sólida formação inicial que contemple a aquisição, o aprofundamento e o domínio de conhecimentos, competências, capacidades e atitudes, para que os jovens formandos venham a atingir no desempenho da sua atividade profissional níveis de excelência, quer como cidadãos, quer como técnicos. Tem como missão: formar para uma cidadania responsável e consciente. Fá-lo preparando os jovens para a vida ativa e profissional através de um ensino personalizado e dinâmico que contribua para o desenvolvimento sustentado e alicerçado em competências profissionais e técnicas que potenciem as valências pessoais e de cidadania.

A importância das parcerias

Com uma oferta formativa diversificada e equilibrada, a EPET defende uma filosofia de proximidade entre os elementos da comunidade escolar, facilitadores do processo de aprendizagem, através da formação teórica em sala de aula, da prática simulada e da formação em contexto de trabalho. A visão estratégica da EPET passa pela consolidação e diversificação da oferta dentro destas áreas em que começa a ter tradição, procurando manter e diversi?car parcerias com o tecido empresarial para que proporcione aos seus alunos uma formação o mais próxima possível dos per?s de saída exigidos pelo mercado de trabalho.

Por outro lado, as parcerias promovem também aprendizagens através de experiências enriquecedoras, desde a participação em webinares especializados ou atividades em estreita colaboração com entidades externas. A oferta formativa tem vindo a ser alargada, por forma a tornar-se mais próxima das reais necessidades dos mercados e da comunidade em que se insere, tendo sempre em conta as áreas necessárias ao mercado resultantes da análise de fontes sobre o mercado de trabalho. A aposta no curso de Aprendizagem, na área da logística, permite obter uma certificação escolar e profissional, privilegiando a inserção no mercado de trabalho, potenciada por uma forte componente de formação realizada em contexto real de trabalho em empresa, mas possibilitando também o prosseguimento de estudos de nível superior. O curso de Aprendizagem alia a formação teórico-prática com largos períodos de formação prática em contexto real de trabalho em empresas parceiras.

Atualmente com oito turmas de cursos profissionais de nível secundário, e de cursos CEF tipo 2, a oferta formativa, para o ano letivo 2021/2022 da EPET traduz-se numa estratégia definida em áreas de intervenção prioritária e contempla os seguintes cursos: Auxiliar de Saúde, Ação Educativa e Desporto. A nível do ensino básico, centra-se no curso CEF de Tipo 2 na área de cuidador de crianças e jovens. Cursos que permitem uma ligação constante ao mercado de trabalho, bem como uma especialização técnica nas áreas selecionadas, permitindo um aumento da qualificação e especialização técnicas.