São vários os pontos fortes e diferenciadores do projeto educativo do CENFIM, que foi criado pela indústria e trabalha para a indústria, o que significa que tem, de facto, a sua atividade focada no cliente e para isso tem vindo a consolidar as suas metodologias inovadoras de formação, orientando-as para a aprendizagem baseada em projetos, permitindo uma resposta individualizada ou em grupo, assente num modelo flexível, autónomo e qualificante.

O CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica sustenta o seu modelo operacional tendo por base cinco vetores interligados, nomeadamente: diagnóstico centrado nos perfis profissionais; uma conceção orientada por uma formação modular, capitalizável e qualificante; um planeamento alicerçado pela flexibilidade e orientado para as necessidades do cliente; a formação animada pela pedagogia do êxito; e uma avaliação dos saberes e contínua. E esta será a razão – antevê a assessoria de comunicação e marketing do CENFIM – para os índices de empregabilidade se situarem acima dos 95%. Neste contexto, registe-se que o setor precisa de mais de 25 mil novos trabalhadores, pelo que os cursos do CENFIM são uma porta aberta para a empregabilidade.

Contribui igualmente para o êxito do Centro o facto de, ao longo de 38 anos, ter acompanhado os avanços tecnológicos, as alterações estratégicas, geográficas, sociais e políticas, internas e externas e a evolução das empresas, com o objetivo de garantir a integração, com sucesso, dos seus formandos, futuros profissionais, no mercado de trabalho. Isto numa instituição que tem a formação orientada para o setor metalúrgico e metalomecânico que hoje – sublinham os responsáveis do CENFIM – é o principal motor da economia portuguesa, aquele que mais contribui para o PIB e para as exportações nacionais, que acolhe de forma continuada os seus formandos.





Saber-fazer

Em relação à oferta, o fator de destaque da formação do Centro é o seu caráter eminentemente orientado para o saber-fazer, norteado pelas necessidades do mercado, que se reflete nos mais de 12.000 formandos/ano em mais de 900 cursos/ano.

Refira-se ainda que o CENFIM apresenta uma oferta formativa, sempre de dupla certificação, em diversas modalidades de formação, como sejam: Formação para jovens através do sistema de aprendizagem, sob o mote "9.º ano, e agora?", ou de CET – Cursos de Especialização Tecnológica (pré-universitários) "12.º ano, e agora?", cursos EFA para adultos, Formação para Empresas e Ativos, bem como uma formação à medida desenhada para a especificidade de cada empresa, sob o tema Fazemos a Indústria acontecer!

Onde está o CENFIM?

Amarante, Arcos de Valdevez, Caldas da Rainha, Ermesinde, Lisboa, Marinha Grande, Oliveira de Azeméis, Peniche, Porto, Santarém, Sines (com um polo em Grândola), Torres Vedras e Trofa.