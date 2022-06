Uma referência na formação de artesanato e património

O CEARTE – Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património é o único centro de formação público (da rede do IEFP) específico para o Artesanato e Património em Portugal. Está sediado em Coimbra, mas a sua ação estende-se de norte a sul do País. "Somos a única entidade pública com responsabilidades na formação em Artesanato e Património em Portugal, pelo que realiza, em todo o País, formação de qualificação (longa duração) e de aperfeiçoamento (curta duração) respondendo às necessidades de formação dos artesãos e das entidades que trabalham com o setor", começa por explicar Luís Rocha, diretor do CEARTE.

Partindo da tradição e dos saberes-fazeres tradicionais, o CEARTE "capacita e estimula a inovação, formando para profissões de prestígio, valorizando o trabalho do artesanato através da sua identidade, cultura e singularidade". Por isso, o Centro é "a escolha ideal" para quem pretende enveredar por uma carreira de futuro e de sucesso, desenvolver novos conhecimentos e competências ou abraçar um novo desafio profissional.



Áreas de formação

O CEARTE tem 300 cursos, a generalidade nas áreas ligadas ao artesanato e património – Cerâmica, Têxteis, Restauro e património, Papel, Vidro, Metais, Madeiras, Cestaria e fibras vegetais. Mas de forma a responder aos desafios colocados por um mercado de trabalho em permanente mudança, "ministra formação também noutras áreas com alta empregabilidade, como a hotelaria e a restauração, a multimédia, o agroalimentar e jardinagem e a economia social".



Com âmbito nacional, o CEARTE desenvolve a sua atividade em todo o país, tendo mais de 50 locais de formação, em parceria com entidades locais e regionais, como Associações de Artesãos, Associações de Desenvolvimento Local, autarquias, Direção-Geral do Património Cultural, universidades, e não só.

"Temos ainda parcerias com os melhores hotéis e restaurantes de Portugal, com as melhores empresas de restauro de arte sacra e vários museus no País, com empresas da área têxtil, cerâmica e vidro, e centenas de unidades produtivas artesanais, que possibilitam estágios aos nossos formandos e garantem forte empregabilidade", conta Luís Rocha, acrescentando que "qualquer entidade, de qualquer ponto do País pode contactar o CEARTE e ter formação na sua região"

Indagado se pode destacar alguma dessas parcerias, o diretor da instituição responde que podia destacar dezenas. Mas nessa impossibilidade, aponta a parceria com o Município de Estremoz, onde, de há cinco anos a esta parte, o CEARTE "tem vindo a trabalhar na área da salvaguarda e da renovação da tradição nos Bonecos de Estremoz, através da formação profissional – com a realização de cursos dos quais ‘nasceram’ novos barristas e da certificação desta produção, também reconhecida pela UNESCO". "Estamos agora a ministrar formação em Olaria Tradicional de forma a conseguir a renovação geracional dos produtores, garantindo que a atividade não ‘morra’. É um gosto para o CEARTE trabalhar com um município que tem no artesanato um pilar estratégico de desenvolvimento cultural, patrimonial e económico e turístico."

Qualidade e flexibilidade

Com 35 anos de existência, o CEARTE distingue-se sobretudo pela capacidade que tem, ao nível organizativo e operativo – equipamentos oficinais, ferramentas a materiais – "flexíveis e facilmente transportáveis, para montar oficinas em qualquer ponto do país e responder às necessidades de formação daquele território". Luís Rocha acrescenta que também a reconhecida "qualidade da formação, pelos formadores de excelência que possui, a aposta na formação prática (laboratórios, oficinas e contexto de trabalho nas empresas), e os recursos tecnológicos que dispõe (materiais e equipamentos), colocam o CEARTE no topo das instituições de formação profissional no país".

"Até hoje foram milhares as pessoas que, através do CEARTE encontraram um futuro ou iniciaram uma nova vida profissional, criando negócios e carreiras aliciantes", salienta o responsável máximo do Centro.

Importante em Portugal e na Europa

Para responder às necessidades de formação no setor do artesanato e património e desenvolvê-lo através da qualificação, o CEARTE dinamiza mais de uma centena de parcerias estratégicas em todo o país, que contribuem para a recuperação dos saberes, a salvaguarda, o reconhecimento e o desenvolvimento sustentável das Artes e Ofícios. Em Portugal, o Centro integra os Conselhos Setoriais para a Qualificação nas áreas do Artesanato e da Cultura e do Património, da ANQEP; a Comissão Consultiva para a Certificação das Produções Artesanais Tradicionais; e o Grupo de Trabalho da Carta de artesão e da Unidade Produtiva Artesanal.

A importância da instituição vai além das fronteiras nacionais. O CEARTE é membro de diversos fóruns do artesanato do património a nível europeu, sendo membro da direção do WCC – World Crafts Council Europe. Participa ainda regularmente em projetos transnacionais – Erasmus, Interreg, Horizont e Programa Europa Criativa.





Atividade Anual

300 cursos

4500 formandos

120 certificações profissionais e escolares

500 cartas de artesão e UPA atribuídas

150 apoios técnicos e à inovação