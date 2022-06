A brincar, a brincar, nascem novos heróis

É desde cedo que se criam os bons hábitos que se levam para toda a vida. No mês do Dia da Criança, o Projeto Heróis Missão Continente faz questão de mostrar que celebrar a brincadeira é aprender a construir um futuro mais saudável, mais sustentável e mais solidário.

Brincar é um caso sério, ou não fosse uma das formas que mais contribuem para o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional e social das crianças. É a brincar que se conhece o mundo e se aprende a respeitá-lo e a dar-lhe significado. E a brincar se formam aqueles que são os motores de mudança para um amanhã melhor.

A heroína Mary Completo é a porta-voz dos muitos pequenos grandes heróis do Jardim de Infância da Prageira. No mês em que se celebra o Dia da Criança, o Projeto Heróis Missão Continente não podia estar mais bem representado.

Um superdia da criança

Mais do que um dia em que as crianças recebem presentes, o Dia da Criança chama a atenção para os seus direitos, independentemente da raça, religião, cor ou origem social. Destaca, ainda, o facto de nelas residir a esperança.

Além do Projeto Heróis Missão Continente, também a Escola Missão Continente incentiva comportamentos solidários, saudáveis e sustentáveis de forma lúdico-pedagógica. Através da brincadeira, os mais novos exploram o mundo, educam-se na empatia e na partilha, aprendem a importância dos bons hábitos alimentares, de um estilo de vida ativo e de um consumo consciente. Inspirá-los é fomentar a felicidade das gerações futuras.

Missões há muitas. Heróis, também

É bem verdade que "de pequenino se torce o pepino", pelo que aprender a cuidar de nós, dos outros e do planeta através de ações práticas é algo que deve ser estimulado desde tenra idade – não só no seio familiar como em contexto escolar.

Mary Completo, educadora no Jardim de Infância da Prageira, em Peniche, reconhece em cada criança uma preciosa semente para o mundo e sublinha a importância do Projeto Heróis Missão Continente no seu desenvolvimento: "É um reforçar daquelas coisas que nós vamos trabalhando e que estão nos domínios da educação pré-escolar e das orientações curriculares."

Levar as missões desta iniciativa a todos os seus alunos, inspirando-os a aprender enquanto se divertem é o superpoder desta heroína. Entrevistada pela apresentadora Ana Pedro Arriscado, revela todos os feitos já cumpridos e o que se irá seguir: "Quando chega uma missão nova eu digo-lhes. Começámos no Dia da Alimentação a conhecer a fruta e os legumes. A segunda missão foi o hino da Missão Continente e a terceira foi a biodiversidade. A quarta missão foi fazer exercício físico. Na próxima, vamos sentir os frutos."

O entusiasmo dos alunos fala por si. Basta vê-los à volta do desenho da Mãe Terra, que é de todos, onde a impressão de muitas mãos coloridas mostra o seu compromisso conjunto por uma causa comum.

Para Mary Completo e para as outras educadoras, a maior recompensa é a felicidade das crianças e o facto de saber que estão a contribuir para um amanhã mais risonho: "A minha rotina é promover o bem-estar. Depois de tudo o que vivemos, do que estamos a viver, hoje em dia acho que é essencial aprender a cuidar e a educar com o coração. De nós, dos outros e do planeta."

No Jardim de Infância da Prageira, cada criança é um herói. Pequenos gestos fazem toda a diferença e, como reforça Mary, "tem que ser por aí o caminho. Todos juntos vamos colorir o mundo."

Sempre a tempo e ser uma herói

Ser herói não tem idade e superpoderes nunca são demais. É só ter vontade de fazer a diferença na vida de alguém, na comunidade ou na proteção do planeta.

Venha juntar-se a esta iniciativa em https://missao.continente.pt/herois/ e descubra as https://missao.continente.pt/herois/#listamissoes. Contamos consigo!