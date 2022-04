Ágata e Marco: dois heróis na vida real

Sem máscaras nem capas, estes dois heróis são mesmo super. Com poderes talhados à medida das fragilidades de quem mais precisa e uma força que nasce da vontade de fazer mais e melhor pelos outros, pela saúde e pelo Planeta, estes heróis do Projeto Heróis Missão Continente está do lado luminoso da força. E continua a inspirar novos heróis e novas missões.

Heroína Ágata e a Associação ATACA

Seria maravilhoso que todas as crianças e jovens do mundo tivessem igualdade de oportunidades para ser felizes. Mas não é assim. Cientes de que as crianças de hoje são o futuro de amanhã, há heróis que não perdem tempo; pelo contrário, dão o seu tempo para as ajudar a sonhar uma vida melhor.

É o caso da heroína Ágata, apresentadora no programa Manhã CM, que foi até à cidade do Porto para dar a conhecer a Associação ATACA, uma iniciativa que lhe é muito querida – até porque tanto a sua mãe como a sua madrinha apoiam uma criança no projeto "Tutor à distância".

Enquanto Ágata organizava algumas peças maravilhosas feitas com tecido africano, Inês, uma das voluntárias, explicava qual o âmbito desta ONG: "É uma associação com mais de 15 anos. Tem sede no Porto e apoia crianças e jovens em situação vulnerável na Guiné-Bissau e em Moçambique. A ATACA é constituída por voluntários que todos os dias, em Portugal e no terreno, trabalham para garantir melhores oportunidades de educação para estas crianças e jovens. A nossa intervenção é sempre feita em parceria com entidades locais de confiança, como escolas, orfanatos, universidades e lares de acolhimento."

Visivelmente feliz, Ágata aponta num mapa a localização dos locais onde têm projetos, uma vez que planeia ir até lá para os conhecer no terreno: "A minha missão Continente foi uma causa para cada herói." São muitas as crianças e jovens que esta Associação ajudou e continua a ajudar, em cujo olhar se lê agradecimento. E é esta a melhor recompensa que uma heroína pode receber.

É tão fácil ajudar. Muitas vezes bastam poucos segundos e uma boa intenção, como refere outra voluntária da Associação: "Há diferentes formas de se juntar à ATACA nesta missão e uma delas não tem qualquer custo associado. Ao preencher a sua declaração de IRS pode consignar 0,5% deste à ATACA; para isso basta incluir o número 507739132 ou então fazer uma pesquisa pelo nome ATACA na lista das entidades a beneficiar. Este valor será retirado ao montante que seria destinado ao Estado, não tendo assim qualquer custo para o contribuinte. E para a ATACA o valor anual desta campanha fará toda a diferença para o bom funcionamento dos nossos projetos no terreno. Este ano dê sentido ao seu IRS!"

Cumprida a missão com sucesso, Ágata frisa que contribuir com a doação de tempo ou de bens para uma causa é (mesmo) bom e faz muito bem. Só precisa de escolher "uma das muitas missões disponíveis no site missao.continente.pt".

Heróis Marco e Martim e a reciclagem

Ajudar a poupar os recursos do planeta começa nas nossas casas. Quando separamos materiais como o papel, o plástico ou o vidro, sabemos que estes podem ser reutilizados para fazer novos produtos. Da mesma forma, os resíduos alimentares podem ser transformados em composto. É bom para cada um de nós, é vital para o planeta.

Que o diga Marco, o nosso herói de Valongo. Não só se comprometeu com esta missão como ensinou o seu filho Martim a fazer o mesmo: "Reciclagem também é um ponto importante, principalmente para os mais novos que estão a começar a aprender. Com o Martim, inicialmente, foi mais complicado porque não estava dentro do assunto, mas habituou-se rápido e agora até é dos mais certinhos a fazer a reciclagem. Já consegue diferenciar bem tudo o que é para reciclar – até mesmo o lixo doméstico."

Não restam dúvidas de que o exemplo faz mais do que mil palavras e que a educação tem um papel fundamental na criação de cidadãos mais prestativos, comprometidos com a comunidade e empáticos na vida real. E é possível ensinar a brincar, com muita criatividade à mistura. Foi assim que Marco idealizou um centro de reciclagem, construído a quatro mãos: "Aproveitámos caixas que arranjámos, colámos papel autocolante e fizemos os ecopontos cá para casa."





Martim é um "pró" na reciclagem. Gosta de o fazer, ainda é melhor do que os pais e já sabe que tem um papel importante para transformar o mundo num lugar melhor. Posto à prova por Ana Pedro Arriscado, disse sem hesitar que coloca o papel e o cartão no contentor azul, o plástico no amarelo e o vidro no verde. Respostas certíssimas, prova superada e temos herói da reciclagem e das missões Continente. "Sou um campeão", rematou entre sorrisos.





Descubra como pode fazer a diferença na vida de alguém, da comunidade ou do planeta no site Missão Continente. Todos os dias surgem novos desafios e o herói que vive dentro de si está a ser convocado para entrar em cena.