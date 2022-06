Heróis? Sempre!

Como é ser um herói? É acreditar que está ao alcance de todos construir um mundo melhor. É ter a coragem de pôr mãos à obra (ou pés ao caminho), não amanhã, mas desde já. É motivar outros, com o seu exemplo, a ser mais solidários, mais saudáveis e mais comprometidos com o ambiente.

O Projeto Heróis Missão Continente não tem dúvidas: todas as missões contam e todos os cidadãos têm um herói dentro de si. Os seus poderes, mesmo que pareçam pequenos, têm sempre um efeito "super".

O herói Duarte Siopa incentiva a alimentação saudável

O apresentador do ‘Manhã CM’, Duarte Siopa, é um rosto bem conhecido dos portugueses. Entrevistado por Ana Pedro Arriscado, disse alto e bom som qual é, e como cumpre, o seu desafio: "A minha missão é o pequeno-almoço, que tem de ser saudável." Dia sim, dia sim, inclui "fruta, pão escuro, queijo fresco, fiambre de frango e uns bolinhos biológicos que não engordam".

E tem razão. Alimentar-se de forma salutar não é sinónimo de comer menos, mas sim de comer melhor. Na verdade, esta opção pode ser encarada como uma oportunidade para expandir o leque de escolhas, experimentar novos sabores e enriquecer a nossa mesa. E claro, para nos sentirmos melhor em todos os sentidos.

Esta é, para Duarte Siopa, "uma preocupação, até para o meu próprio bem-estar. Aqui no programa preciso de estar sempre bem e de ter uma alimentação regular para não haver oscilação de peso". Se isto não é fácil para ninguém, no seu caso é ainda mais desafiante, uma vez que recebe muitos chefs que preparam verdadeiras tentações. Mas, como refere em tom de brincadeira, se "são a minha desgraça, isto é para equilibrar".

Todos sabemos que os padrões atuais de alimentação não são adequados para a saúde humana nem para o planeta. Do vasto leque de missões do Projeto Heróis Missão Continente, o apresentador refere que, além do pequeno-almoço saudável, também faz reciclagem há muito tempo porque "é importante pensarmos no planeta, pensarmos que as crianças são os futuros homens do amanhã".

Com este contributo, Duarte Siopa deseja salientar a importância de uma vida saudável, a começar pelo pequeno-almoço: "Este é um gesto diário com o qual espero influenciar muitas pessoas a tomar conta de si e da sua saúde. A Missão Continente é muito válida ao incentivar a viver melhor, e num planeta muito melhor."

Aprovado o pequeno-almoço e comprovado o sucesso da missão, os dois apresentadores brindaram aos pequenos gestos que fazem grandes diferenças.

A heroína Margarida encoraja a caminhar

Para a frente é o caminho. No desejo de conquistar grandes objetivos, muitas vezes não damos o devido valor às pequenas conquistas. E cada êxito começa com um pequeno passo.

Caminhar é um bom exemplo. Que o diga a Margarida! "De todas as Missões Continente presentes no site, esta foi aquela com a qual mais me identifiquei. Faço caminhadas regularmente, já há alguns anos. Como moro num sítio com muito espaço verde, normalmente faço ao final do dia, com mais intensidade ao fim de semana. Costumo fazer treinos de quinze a vinte quilómetros na Mata dos Medos, na Charneca de Caparica. Gosto muito de caminhar; acho que liberta a nossa alma, mas também faz bem ao físico."

A heroína sabe bem do que fala. Afinal, a mais democrática – e tantas vezes subestimada – atividade física tem grandes benefícios para o corpo e para a mente: reduz o risco de inúmeras doenças (como as cardiovasculares ou a diabetes), ajuda a controlar o peso, torna os ossos mais fortes e reforça o sistema imunitário. Também estimula a memória, melhora a qualidade do sono e potencia a boa-disposição.

Mas há mais. Além de poder ser realizada em qualquer lugar a custo zero, esta atividade abre as portas a momentos de reflexão e conexão, connosco e com a natureza – tão preciosos nos dias que correm.

A Margarida é certeira quando diz que o Projeto Heróis Missão Continente "é uma excelente iniciativa", esperando que o seu testemunho inspire novos heróis, de todas as idades. Afinal, "é importante dar voz às pessoas que, todos os dias, com gestos muito simples, contribuem para o bem-estar da sociedade, para a sustentabilidade e para o bem-estar físico, no caso desta missão. Pequenos gestos fazem uma grande diferença".

E assim é. Passo a passo, se constrói um presente mais saudável e um futuro melhor.

Mostre o herói que há em si

Todos os dias surgem novos desafios e o herói que vive dentro de si está a ser chamado à ação. Junte-se a esta iniciativa, escolha a sua missão e partilhe a sua experiência.