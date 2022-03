Inspirar os portugueses a serem solidários, saudáveis e sustentáveis

"Os pequenos gestos podem fazer toda a diferença!" Foi com esta ideia em mente que a Missão Continente lançou no ano passado o projeto "Heróis Missão Continente", cujo objetivo passa por inspirar os portugueses a seguirem comportamentos mais solidários, saudáveis e sustentáveis. A iniciativa procura criar um movimento orgânico e natural de boas ações entre as pessoas que seja capaz de contribuir para um bem comum.

"O projeto 'Heróis Missão Continente' quer mobilizar as pessoas a adotar melhores hábitos, atuar na sua comunidade e gerar mais participações entre os membros de cada freguesia, vila, bairro, e não só, até, idealmente, alcançarmos um movimento mais abrangente e, portanto, uma sociedade mais solidária, preocupada e sustentável", começa por explicar Nádia Reis, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente, prosseguindo: "A Missão Continente trabalha neste sentido há vários anos, mas é sem dúvida um tema que se tem tornado mais premente – nas agendas pública, mediática ou política, e se pudermos contribuir para o debate e desenvolvimento de condições favoráveis a esta evolução, tanto melhor."

Como o principal objetivo é gerar um movimento natural e orgânico de boas ações entre os portugueses, o projeto foi materializado numa plataforma digital, no site da Missão Continente, em que são sugeridas missões. "Qualquer pessoa se pode inscrever e ir cumprindo as ações propostas, acumulando achievements e crachás digitais, subindo no ranking desta comunidade virtual de Heróis", informa a responsável do Continente.



Questionada sobre como surgiu esta ideia, Nádia Reis recorda que, desde a sua fundação em 2003, a Missão Continente trabalha junto das comunidades, com parceiros nacionais e locais, comunicando a sua atuação aos portugueses. Todavia, neste propósito de criar comunidades mais felizes e de contribuir para o seu desenvolvimento sustentável, sentiram que fazia todo o sentido ao Continente envolver ativamente os cidadãos. "E é assim que nasce a ideia-base e o mote deste projeto: ‘Qualquer pessoa pode ser um Herói’."

Como participar no projeto?

Para participar nesta iniciativa basta aceder ao site mis-são.continente.pt e à página dedicada aos Heróis Missão Continente, que funciona como espaço para a comunidade. Aqui as pessoas podem inspirar-se nas ações solidárias de outros "heróis desconhecidos" e, por sua vez, participar nos desafios propostos – as Missões – que se encontram disponíveis.

Qualquer pessoa se pode juntar a este projeto e a mecânica é muito simples: o utilizador inscreve-se no site Missão Continente e começa a realizar as diferentes Missões propostas. Ao concluí-las, através da submissão de provas, receberá crachás digitais de reconhecimento da missão. O que se pretende, acima de tudo, é a sensibilização de que está a contribuir, através das suas boas ações, para um futuro mais sustentável e para uma comunidade mais equilibrada e feliz.