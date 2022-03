“Já são cerca de 4000 Heróis”

Atenta à realidade, às necessidades do presente e à vontade das pessoas, a Missão Continente lançou um movimento social para "criar uma onda de mudança positiva e solidária entre todos, um efeito dominó, em que cada Herói, além de contribuir de forma simples, inspira outros a juntarem-se também". Para o fazer foi adotado o modelo do movimento grassroots, que encoraja os membros de uma comunidade a contribuir, assumindo responsabilidade e ação local de influência. Um movimento em que cada um ajuda como pode. Mas para falar melhor deste projeto entrevistámos Nádia Reis, diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente.

Que balanço faz da iniciativa "Heróis Missão Continente"?

Esta é uma iniciativa pioneira. Quando lançámos os "Heróis Missão Continente" não estávamos ainda certos de como seria a adesão ou níveis de participação, mas quisemos arriscar porque acreditávamos na força do conceito e no potencial de envolvimento: os "Heróis Missão Continente" são pessoas que, através de pequenos gestos e praticando boas ações, conseguem gerar um impacto positivo na sua vida e na dos outros, além de deixar uma pegada positiva no planeta. Esta iniciativa não envolve instituições de nenhuma espécie, não requer contributos individuais, não pressupõe a premiação e/ou reconhecimento de uma causa em detrimento de outra. Até ao momento, já são cerca de 4000 os Heróis a fazer parte desta comunidade em menos de 5 meses, altura em que lançamos a plataforma.

É com muito agrado que temos vindo a constatar que os portugueses estão alinhados com esta nossa missão e vontade de contribuir para um futuro melhor. Para todos.

Então os portugueses estão mais solidários e amigos do ambiente?

O histórico da Missão Continente tem mostrado de forma muito evidente que os portugueses são solidários e sensíveis às preocupações sociais e ambientais e a quem está numa situação de fragilidade. Nas nossas campanhas, como por exemplo a mais recente, "Luzes com Presença", que angariou 1,2 milhões de euros para combater a solidão e o isolamento social em Portugal, os níveis de adesão não deixam margem para dúvida de que, mesmo não tendo muito, estamos dispostos a partilhar o que temos.

Adicionalmente, a sustentabilidade ambiental é um tema crescente no mundo e Portugal não é exceção. E esta tendência crescente de preocupação com o meio ambiente, a proteção do planeta e a biodiversidade tem contribuído ativamente para o crescimento da consciência coletiva e noção de que todos temos um papel a desempenhar na promoção de um futuro mais sustentável e feliz.

Os vídeos publicados no site missão.continente.pt são de colaboradores da Sonae MC. O cidadão comum também pode participar no projeto?

O projeto é público, para quem se quiser juntar e ser Herói. Aliás, convidamos todos a que o façam. Quantos mais formos, maior é o ganho – para nós, para a comunidade e para o planeta.

No lançamento, pedimos autorização aos nossos colegas para divulgar as suas histórias e convidá-los a serem "embaixadores" deste projeto, porque muitos já participam em projetos sociais ou contribuem de forma simples e individual nas suas comunidades ou para a proteção do meio ambiente. Neste sentido, quisemos dar-lhes o devido reconhecimento, são verdadeiros heróis.

As missões podem ser tão simples como ajudar um vizinho, separar o lixo ou cozinhar uma refeição saudável.

As histórias de alguns colaboradores da Sonae MC têm servido de inspiração?

Estes são o rosto visível dos muitos Heróis que a empresa tem e acreditamos que são a inspiração para descobrirmos muitos mais. Ao partilharmos as histórias dos nossos Heróis, pretendemos inspirar outras pessoas a participar de uma forma mais ativa nas suas comunidades.

Qual o âmbito das missões disponíveis? Quais são os principais temas?

As missões estão relacionadas com os três eixos de atuação da Missão Continente: Alimentação, Pessoas e Planeta. Todos os desafios estão associados a iniciativas e boas práticas desenvolvidas pela Missão Continente. Cada participante poderá acompanhar as missões propostas, selecionar as que quer completar e assim tornar--se um verdadeiro Herói. As missões podem ser tão simples como cozinhar uma refeição saudável, fazer separação do lixo em casa, deslocar-se a pé até ao local de trabalho ou até à escola dos filhos, ajudar um vizinho que se encontra numa situação mais vulnerável, partilhar excedentes alimentares e reduzir o desperdício, ter hábitos de vida mais ativos. Existem muitas missões e de diferentes níveis de envolvimento e dificuldade para que cada um consiga escolher e concretizar as missões com que mais se identifica. Pode inclusive até haver missões que já realiza no seu dia a dia.

Os participantes recebem algum prémio ao terminar as missões?

À medida que completam os desafios, os Heróis vão conquistando crachás e a sua notoriedade vai aumentando, com visibilidade no ranking dos Heróis. Há também algumas surpresas previstas para os mais determinados que consigam terminar as Missões de grau de dificuldade mais elevado. Nesta iniciativa, damos a cada pessoa o poder de inspirar os outros ao seu próprio ritmo e vontade, através das ações que considerem pertinentes, consoante a sua realidade e possibilidades, sem etapas ou processos formais a cumprir. O que desejamos é que, simplesmente, sejam ativos na sua comunidade local. Em troca, parabenizamos a sua atitude positiva e contributo, com uma presença destacada na plataforma e, ocasionalmente, prémios.

O feedback tem-nos mostrado que a participação tem muito pouco a ver com recompensas, porque a noção de comunidade, de olhar pelo próximo, de contribuir para o bem comum, já inclui em si um benefício para quem o faz e, em muitos casos, torna-se uma forma de estar, intrínseca ao dia a dia; acontece de forma natural.