Mais de 500 Heróis. E sempre a crescer

Se dúvidas houvesse, dissipámo-las: Portugal está repleto de heróis, de norte a sul. Pessoas, de todas as idades, que podem ser classificadas com pequenas grandes palavras, como altruísmo, compaixão, dedicação, solidariedade e coragem. Com uma força que nasce da vontade de fazer mais e melhor pelos outros, pela saúde e pelo planeta, esta verdadeira academia de super-heróis parte de um mote comum: os pequenos gestos, repetidos e multiplicados, fazem toda a diferença.

Foi com esta ideia em mente que a Missão Continente criou, no ano passado, o projeto "Heróis Missão Continente". Por estar atenta à realidade, às necessidades do presente e à vontade das pessoas, a Missão Continente lançou este movimento social para "criar uma onda de mudança positiva e solidária entre todos, um efeito dominó, em que cada Herói, além de contribuir de forma simples, inspira outros a juntarem-se também". Inspirado no conceito grassroots, procura criar um movimento orgânico e natural de boas ações entre as pessoas, que seja capaz de contribuir para um bem comum.

O sucesso está à vista: Hoje, contam-se mais de 5000 heróis inscritos e o número não pára de crescer. Inequívoco!



24 missões: escolha a sua

Relacionadas com três áreas de atuação – Alimentação, Pessoas e Planeta – todas as boas ações são importantes atos heroicos mascarados de coisas simples do dia a dia. No site, quem está interessado em fazer parte desta comunidade de heróis, encontra 24 missões à escolha e todos os meses tem duas novas propostas. As pessoas só têm de descobrir aquelas que são a sua "cara" aqui, dar o primeiro passo e mostrar ao mundo os seus superpoderes. As missões são variadas e vão desde a utilização de sacos reutilizáveis quando se vai às compras, passando por deslocar-se a pé até ao local de trabalho ou até à escola dos filhos, fazer caminhadas, doar peças de roupa em bom estado, ou confecionar uma receita que aproveite uma peça de fruta amadurecida ou prestes a estragar, para dar apenas alguns dos muitos exemplos.









Heróis que dão a cara

Num projeto inspirador e multifacetado – literalmente – já foram convidados muitos heróis da Missão Continente para partilhar as suas histórias. Além dos colaboradores da MC e da Cofina, muitos heróis de todas as idades, e de todas as zonas do País, vieram dizer alto e bom som que vale a pena remar por um objetivo comum: fazer o bem. O esforço de cada herói, mais ou menos anónimo, é celebrado e recompensado: cada missão finalizada dá direito à conquista de um crachá e à maior visibilidade no ranking dos heróis. Mas nada se compara à sensação de dever cumprido, ao desejo de inspirar outras pessoas e à vontade de continuar a construir um mundo mais risonho. Para cada um, para a comunidade e para o planeta.

Inicie a mudança que deseja ver acontecer

Muito já foi feito. Muito há ainda a fazer. Para participar, basta inscrever-se aqui e descobrir as missões disponíveis. Dê início à aventura, ao mesmo tempo que se realiza e diverte, e partilhe a sua experiência. Chegou a hora de entrar em cena. Contamos consigo?