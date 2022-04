Maya e Adriana: duas voluntárias com superpoderes

Heróis precisam-se (mais do que nunca)! A Maya e a Adriana responderam ao apelo para mostrar verdadeiros atos heroicos mascarados de coisas simples do seu dia a dia. São duas faces de um mesmo projeto que deseja inspirar novos Heróis e ajudar a criar um mundo melhor. Aqui, agora, todos os dias.

Com o objetivo de criar um movimento orgânico e natural de boas ações, o Projeto Heróis Missão Continente quer inspirar os portugueses a serem mais solidários, saudáveis e sustentáveis. Estas duas super-heroínas podem ser a inspiração que faltava para mostrar o Herói que também há em si.

Herói Maya e a Associação Coração 100dono

Cães abandonados, quem já não os viu? É de partir o coração mas, infelizmente, nem todos nos podemos dar ao luxo de, pura e simplesmente, os levar para casa. Felizmente, existem associações que se encarregam de cuidar destes amigos de quatro patas. Maya, apresentadora do programa Tarde CM, escolheu apoiar esta associação e ser um Herói para estes nossos queridos patudos.

Coração 100dono é uma associação de defesa e proteção dos animais abandonados. Situada em Goldra, Loulé, acolhe centenas de animais que são diariamente cuidados até arranjarem um lar — ou não. Maya visitou aquele refúgio: "Gostei muitíssimo de ver. Era aquilo que eu esperava encontrar: um refúgio, um santuário, uma forma diferente de ter os animais, com mais liberdade… (…) Este é um dos locais e uma das associações que eu mais admiro e que vou seguindo."

Maya vai também tentando abraçar as lutas de Marisa — a presidente da Coração 100dono —, dando voz a estes animais e às suas devidas necessidades. "Todos os dias há maus-tratos e, portanto, estas associações são os verdadeiros Heróis [que estão] todos os dias no terreno."

Conselhos da Maya

De acordo com a apresentadora e taróloga, o mais fácil será ajudar quem está perto: "Baterem à porta e dizerem: ‘Eu quero ajudar’. Se não puderem ter um ação de terreno, então nesse caso ajudem com donativos, com divulgação, com visitas. Porque isto é um trabalho muito exigente. Não há sábados, não há domingos, não há feriados, não há sol, não há chuva. Estes voluntários são os verdadeiros Heróis do dia a dia. A adoção é para quem quer ter um amigo e para quem quer ser feliz."











Herói Adriana e a Missão Bike Buddy

Num planeta para lá de poluído, que grita socorro a cada minuto que passa, qualquer pequeno gesto é bem-vindo (e bem visto); como por exemplo, trocar o carro pela bicicleta.

Bike Buddy é um projeto de tutoria da utilização da bicicleta em contexto urbano, através do aconselhamento e acompanhamento de novos utilizadores nas suas primeiras deslocações. Assim, um tutor temporário acompanha o utilizador inexperiente nos seus trajetos diários, com o objetivo de o familiarizar com o uso da bicicleta como meio de transporte, em contexto urbano.

Adriana escolheu ser um Herói para quem quer começar a andar de bicicleta e ainda não sabe bem como: "Eu escolhi esta ação de voluntariado porque a maior parte das pessoas nem sabe que este serviço existe. Quando conhecem, acham maravilhoso e dizem: ‘Como é que eu não sabia que isto existia?!’". Explica que ser voluntária nesta ação ajuda as pessoas "a ganharem confiança a vários níveis."

Bom para toda a gente — ambiente inclusive

Adriana aponta três grandes vantagens na utilização da bicicleta: "É melhor para nós porque é bom para a saúde. Mas é sobretudo um grande passo na direção certa do ambiente — não há emissões, temos um ar muito melhor, usamos muito menos espaço. Só há vantagens!"

Alerta, no entanto, para a escassez de pedidos: "Precisávamos de ter muitos mais. Porque aumentando o leque de pedidos vamos aumentar também, potencialmente, o número de pessoas que se deslocam de bicicleta na cidade, logo vamos ter uma qualidade do ar melhor, menos trânsito, mais disponibilidade de estacionamento… É bom para toda a gente."

Adianta que o feedback de quem opta por este serviço é realmente bom: "As pessoas gostam de se sentir acompanhadas, gostam de sentir esta segurança extra, gostam, por exemplo, de conhecer alternativas para os caminhos que têm de fazer."

O que significa ser um Herói Missão Continente para a Adriana?

"Se estou a ajudar alguém a sentir-se mais confortável ao optar por usar uma bicicleta nas suas deslocações na cidade, creio que também estou a contribuir para um mundo melhor. (…) Eu acho que é importante nós não querermos mudar o mundo, porque o mundo é demasiado grande e não está ao nosso alcance. Mas há pequenos gestos que toda a gente pode fazer. Alguma vez pensaram, por exemplo, em ir de bicicleta para o trabalho? Deixem-se levar pela ideia da tentativa, e se precisarem de ajuda peçam um Bike Buddy."

Será que já é um Herói e não sabia?

Bastam pequenos gestos para fazer uma enorme diferença na vida de alguém, na comunidade ou na proteção do ambiente. Tal como a Maya e a Adriana, todos podemos ser Heróis.

Visite o site Missão Continente e conheça as Missões disponíveis para si. Partilhe a sua experiência, inspire outras pessoas e participe na construção de um mundo melhor. Porque Heróis e Heroínas precisam-se (mais do que nunca).