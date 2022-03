“Mergulhámos neste desafio entusiasticamente”

O Correio da Manhã e a CMTV associaram-se à MC, em concreto à iniciativa "Heróis Missão Continente". Uma parceria feita com agrado até pelo tema que envolve o projeto. “Foi um desafio que nos foi colocado e no qual ‘mergulhámos’ entusiasticamente”, começa por salientar Isabel Rodrigues, diretora-geral de Marketing e Desenvolvimento Digital da Cofina, e prossegue: “Temos no nosso ADN e na nossa história várias iniciativas que premeiam heróis na aceção literal da palavra (prémios coragem, por exemplo), mas também olhamos sempre para os muitos heróis que fazem as pequenas diferenças no dia a dia.”

Para a responsável da Cofina, a iniciativa Missão Continente “é um excelente exemplo de como pequenos gestos fazem grandes mudanças”. Isabel Rodrigues realça também o facto de uma empresa poder ter um efeito tão profundamente inspirador nos seus primeiros clientes, que são os seus colaboradores. “E achámos isto tão inspirador que também internamente vamos desafiar os nossos colaboradores a juntarem-se a esta missão.” Por outro lado, destaque-se os valores de “proximidade, coragem, liderança e defensores de causas”. Assim, é importante para o Correio da Manhã e CMTV estarem associados a este projeto. “A importância de as empresas e organizações retribuírem valor à sociedade é, felizmente, uma tendência e um dos valores que norteiam a atividade das marcas conscientes. E só marcas conscientes, credíveis e consistentes estão na base de empresas sustentáveis”, garante a diretora-geral de Marketing e Desenvolvimento Digital da Cofina, acrescentando ser por isso que, “mais que uma associação, isto faz parte da missão social do Correio da Manhã e da CMTV”.

As empresas têm a obrigação de se envolverem

Indagada se as empresas em Portugal têm muitos projetos solidários e se, adicionalmente, têm iniciativas favoráveis e defensoras do ambiente, Isabel Rodrigues responde que “todas as iniciativas serão poucas”. “Há muitas causas a carecer de atenção de recursos, de mãos, de cabeças, de bens. Todos os dias há novos desafios; a pandemia trouxe uma enorme visibilidade sobre fragilidades que estavam submersas e que são hoje fraturantes e que não vão desaparecer com o fim da pandemia.” Segundo a responsável da Cofina existe, felizmente, a convicção quase generalizada de que as empresas têm “uma obrigação social no sentido de se envolverem mais ativamente nestas iniciativas”. Seja promovendo ações próprias ou apoiando os milhares de associações e organismos que já operam. E, às vezes, será tão simples quanto criar uma bolsa de horas para voluntariado.

O conceito de devolver à sociedade e a mobilização filantrópica são “a base de uma sociedade mais justa, equilibrada e, logo, de olhos postos num futuro sustentável”, conclui.