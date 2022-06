Os heróis não param

Tornar o mundo um lugar melhor é uma missão diária que, apesar de altamente compensadora, requer coragem. Se já está a imaginar algo à escala mundial, pense antes "Projeto Heróis Missão Continente": uma iniciativa de boas ações verdadeiramente contagiante que mostra como os pequenos gestos fazem toda a diferença. Na sua vida e na dos que o rodeiam.

Missões, aqui encontra muitas. E podem ser tão simples como cozinhar uma refeição saudável, fazer separação do lixo em casa, fazer uma caminhada ao ar livre em vez de usar o carro, apoiar uma causa, reduzir o desperdício ou fazer exercício.

Mexa-se, pela sua saúde

Viver bem e com saúde está no topo da lista de desejos da maioria das pessoas, mas a verdade é que da teoria à prática vai um longo caminho e a inatividade acaba, muitas vezes, por levar a melhor.

Sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um em cada quatro adultos – e quatro em cada cinco adolescentes – não pratica atividade física suficiente? E que quatro a cinco milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população mundial fosse mais fisicamente ativa? De facto, o sedentarismo é considerado por muitos como a doença do século XXI e dele sofrem as pessoas que fazem muito pouco ou nenhum tipo de atividade física.

Para saúde e bem-estar, a OMS recomenda pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana (ou atividade física vigorosa equivalente) para os adultos, e uma média de 60 minutos de atividade física aeróbica moderada por dia para crianças e adolescentes. Porquê? Porque é bom para o corpo e para a mente: ajuda a prevenir e a controlar inúmeras doenças (como a hipertensão arterial, diabetes, obesidade, aumento do colesterol, doenças cardíacas ou oncológicas); permite manter os músculos e os ossos fortes; aumenta a energia e a resistência; pode reduzir os sintomas de depressão e ansiedade; melhora o pensamento e a aprendizagem; promove um bem-estar geral.

Inspire-se na heroína Tânia

Fazer atividade física diariamente foi a missão escolhida por Tânia Silva, da Aroeira: "O site da Missão Continente tinha várias missões e uma delas chamou-me a atenção por ser aquilo que faço habitualmente."

Esta heroína, que não receia mostrar vulnerabilidades, confessa que "andava um bocadinho preguiçosa e achava que faltava alguma coisa, não só a nível físico mas também mental. Comecei a fazer exercício e foi a melhor coisa. Não consigo mesmo parar."

O difícil é mesmo começar, mas ser herói (também) é ter coragem para sair da zona de conforto. Hoje não há nada que a Tânia não faça, porque tudo é importante: desde o treino cardio (corrida ou remo) aos exercícios para fortalecimento muscular, do trabalho postural ao de equilíbrio, fazer "o circuito do início ao fim é primordial" para si.





Ser herói é "contagiar" outros

Tânia não pára (literalmente) e incentiva todos a fazer o mesmo. A começar pela sua filha, que a acompanha diariamente nos treinos, dentro e fora do ginásio: "Em vez de vir de carro, venho a caminhar com a minha filha. Chego aqui e faço o treino que o meu PT, o Miguel, tem estipulado para aquele dia. No final do treino, vamos a correr até casa."

Além de ser uma ótima forma de passarem tempo juntas, promove a criação de hábitos saudáveis desde a infância ou a adolescência. Do mesmo modo, com o seu exemplo, inspira outras pessoas, de todas as idades, a usufruir dos benefícios que o exercício físico traz para terem uma vida mais feliz.

Cada gesto conta

Para a Tânia e para todos os outros heróis da Missão Continente, "iniciativas como esta fazem toda a diferença". Cada gesto planta uma semente de espírito saudável, solidário e sustentável que só pode germinar e crescer, originando uma onda de mudanças positivas onde reside a esperança num amanhã melhor.

É disso que trata o Projeto Heróis Missão Continente, ao mostrar que Portugal é um país de heróis – cidadãos normais que, todos os dias e em todos os lados – em casa, no bairro, na freguesia, na cidade – contribuem para o bem de cada um, da comunidade e do Planeta.

