A reciclagem mora nas Caldas da Rainha

Às Caldas da Rainha não se vai só pela cerâmica, pelas cavacas ou pelas termas, mas também pelos belos exemplos no que toca à reciclagem e ao ambiente. O famoso chimpanzé Gervásio, da Sociedade Ponto Verde, que ensinou os portugueses a separar as embalagens, convidou o programa Manhã CM para destacar o que melhor se faz na comunidade caldense. No passado dia 26 e 27 de maio, os apresentadores Duarte Siopa e Ágata Rodrigues ocuparam o parque D. Carlos I para mostrar as boas práticas locais e inspirar cada vez mais pessoas a juntar-se à missão de inovar, evoluir e reciclar do amigo Gervásio.

Sandra Martins, criadora da loja Poção Mágica, foi uma das convidadas exemplares que, através dos seus pro-dutos de cosmética, promovem a sustentabilidade. Todas as embalagens da marca são maioritariamente em vidro ou papel e os principais ingredientes são adquiridos localmente, favorecendo assim a economia do município e a diminuição da pegada ecológica.

Com um design consciente, a marca Quinze também utiliza apenas fornecedores locais e nacionais. Segundo a fundadora Joana Sousa, valorizam "práticas positivas e sustentáveis face ao ambiente" para produzir roupa e acessórios com inspiração na Rainha D. Leonor que fez nascer das águas uma vila e, mais tarde, esta cidade portuguesa chamada Caldas da Rainha. Foi a própria que mandou, em 1485, construir o Hospital Termal que hoje é o mais antigo do mundo.

Para além dos banhos termais, o património ceramista das Caldas dá muito que falar. Com mais de 76 ateliês e 100 ceramistas em atividade, a cidade esteve bem representada no Manhã CM pelos trabalhos dos conceituados artistas Elsa Rebelo e Mário Reis. "É uma cidade de barro, tem muito boa matéria-prima e muitos bons barristas desde sempre", partilha Elsa Rebelo à CMTV depois da atuação da cantora caldense Rebeca. "Por si só já me sinto muito orgulhoso de ser caldense e sinto-me duplamente orgulhoso de, neste momento, estar à frente deste município", acrescenta Vítor Marques, presidente da Câmara das Caldas da Rainha.

Mas não são só os cidadãos que desenvolvem projetos na área da reciclagem. As juntas de freguesia, pela proximidade que têm dos cidadãos, implementam várias iniciativas. "Somos nós, numa primeira linha, que incentivamos a reciclar", diz Luís Correia, vogal do Conselho Diretivo da ANAFRE. Exemplo disso é a União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria que tem vindo a reduzir a utilização de plástico nos eventos através da implementação de copos reutilizáveis. "Temos verificado que tem reduzido muitíssimo o consumo de plástico", confirma Isabel Fonseca, presidente desta União.

"Estamos a entrar agora na época de verão, em que aparecem mais festas, mais concertos e mais festivais. É uma oportunidade única para desen-volver iniciativas de recuperação das embalagens de norte a sul do País", incentiva Teresa Cortes, coordenadora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde. O convite está feito e a próxima paragem é já no dia 14 e 15 de junho em direto de Ourém. Contamos consigo?