As boas ações moram no Seixal

Conhecido pelo património industrial, naval e cultural, o Seixal é uma baía no coração do Tejo onde não faltam projetos de sustentabilidade. Nos passados dias 23 e 24 de junho, a emissão especial do programa Manhã CM marcou presença no Parque Urbano do Seixal para conhecer os meios de transporte amigos do ambiente, a energia do futuro e até as empresas mais ecológicas do município. Os apresentadores Duarte Siopa e Ágata Rodrigues desafiaram os seixalenses a mostrar as boas práticas locais e a inspirar todos a juntarem-se à recente missão de inovar, evoluir e reciclar do chimpanzé Gervásio.

Paulo Silva, vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal, abriu as portas às festividades naquela que apelida ser "a mais bela varanda sobre a baía do Seixal, sobre o Tejo e sobre Lisboa". É lá que pode encontrar as mesas, cadeiras e ecopontos feitos com 100% plástico reciclado da empresa portuguesa Extruplás. "Se a população em geral tiver a preocupação de separar as embalagens em casa, nós conseguimos dar um fim e uma utilidade ao plástico para esse material não ir parar aos mares e às ruas", explica Sandra Castro, diretora-geral da Extruplás. Assim se transforma um resíduo num objeto útil para toda a população.

No caso dos biorresíduos, também é possível transformar o desperdício alimentar num composto para ser utilizado em pomares e vinhas. Esta solução inovadora, promovida pelo projeto "Seixal On", combate as alterações climáticas através da recolha porta a porta de todos os restos de comida como cascas de fruta, sobras de peixe ou guardanapos. "Ganhamos um composto e, ao mesmo tempo, valorizamos os resíduos que antigamente iriam para os aterros", afirma Bruno Santos, vereador da Câmara Municipal do Seixal.

De viaturas elétricas a quiosques verdes, sem esquecer uma cozinha solar e iluminação pública inteligente, são iniciativas como estas que ajudaram o território a cumprir os desafiantes objetivos do Pacto de Autarcas: incorporar energias renováveis, reduzir as emissões de CO2 e reduzir o consumo de energia em 20%. Segundo Philippe Bollinger, diretor da Agência Municipal de Energia do Seixal, "através da instalação de uma central fotovoltaica, o município ainda conseguiu ultrapassar a meta das energias renováveis".

Com o objetivo de promover um impacto cada vez mais positivo na autossuficiência energética, no desenvolvimento económico e na preservação do ambiente, o Green Pipeline Project vai dar os primeiros passos numa rede fechada no Seixal e introduzir, pela primeira vez, hidrogénio verde na rede de gás natural. Sem emissões de carbono para a atmosfera — uma vez que só emite vapores de água —, esta energia do futuro traz vantagens para o ambiente e para o consumidor.

À boleia das trotinetes mais ecológicas da Bolt (e sem perder o Cristo Rei e a ponte 25 de Abril de vista), é fácil perceber porque é que o Seixal é um exemplo a seguir no que toca à sustentabilidade. Mas não é o único município. Rumo ao norte, a próxima paragem do Manhã CM é já no dia 7 e 8 de julho em direto da Maia. Junta-se ao Gervásio?

Concorra e ganhe até 5000€

Já incentivou um vizinho do prédio a reciclar ou renovou um espaço público com embalagens usadas? São estas boas práticas que a Sociedade Ponto Verde, no âmbito da primeira edição do "Junta-te ao Gervásio", vai homenagear com prémios monetários até 5000€, menções honrosas ou uma escultura em material reciclado para instalar na localidade da freguesia vencedora. "O que nós procuramos são iniciativas que promovam a reciclagem de embalagens nas comunidades, campanhas de comunicação e projetos de valorização", exemplifica Teresa Cortes, coordenadora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde. Todos os cidadãos, entidades de proximidade e juntas de freguesia podem submeter aqui a sua candidatura, até ao dia 31 de julho.