Maia traça um futuro mais verde

É impossível ficar indiferente aos parques viçosos, jardins verdes e edifícios cobertos de plantas da Maia. O segundo concelho mais verde do País recebeu o programa Manhã CM, no passado dia 7 e 8 de julho, a propósito do projeto "Junta-te ao Gervásio" da Sociedade Ponto Verde. O chimpanzé Gervásio, que ensinou os portugueses a reciclar, regressou, mais de duas décadas depois, para dar um mergulho nas piscinas municipais da Quinta da Gruta e premiar as melhores ações pela reciclagem de embalagens.

Duarte Siopa e Ágata Rodrigues foram os apresentadores que se juntaram à missão de inovar, evoluir e reciclar para desafiar todos a seguirem estes exemplos e a trazerem-nos para as suas comunidades. De pequenino se torce o pepino e os alunos da Escola EB1 do Castelo da Maia já arregaçaram as mangas para recolher o lixo da cidade enquanto caminham. "Esta é a nossa eco-caminhada, associada a um termo recente que é o plogging, em que nós fazemos caminhadas pelo espaço florestal e, simultaneamente, vamos recolhendo todo o tipo de resíduos", diz Hugo Silva da Unidade de Educação e Formação Ambiental da Quinta da Gruta.

Do cartão recolhido, altamente adaptável e versátil, nasce o workshop "Constrói o teu Mundo em Cartão" no âmbito do projeto BaZe. Aqui, os mais novos dão asas à imaginação para reutilizarem cartão e construírem um futuro sustentável. "Há muitos anos que nós fazemos reciclagem na Maia, foi precisamente nas escolas que a Maia apostou e foram os nossos meninos que ensinaram pais e avós a fazer a separação dos resíduos", explica Olga Freire, presidente de Junta da Freguesia da Cidade da Maia.

"Consumir menos, reutilizar mais, reciclar sempre", cantam (e bem) os Pequenos Cantores num concerto educativo. "Compete-nos a nós enfatizar ainda mais essa mensagem tão necessária", realça Marta Peneda, vereadora do ambiente da Câmara Municipal da Maia. Entre dança, música, saberes e sabores da Maia, Marta Peneda relembra que todos os resíduos têm valor e devem ser colocados nos recipientes próprios. "Nós fazemos recolha seletiva porta a porta há muitos anos", adianta.

"Costumamos dizer que tão ou mais importante que defender a pátria é defender o meio ambiente", concorda António Silva Tiago, presidente da Câmara Municipal da Maia. Prova disso é a iniciativa "Maiambiente" que inaugurou a nova frota de viaturas sustentáveis movidas apenas a gás natural com o objetivo de reduzir as emissões de carbono da cidade. "A Maia é o município que mais recicla e, depois, não há nenhum município que tenha implementado este sistema de responsabilizar os cidadãos: se reciclarem mais, pagam menos na fatura mensal", afirma com uma ambição de transformar a Maia na cidade mais verde do País.

"A Maia, além de ser uma cidade onde se sorri quando se cá chega, também tem a particularidade de ir investindo bastante nas condições para que efetivamente o cidadão se sinta bem em termos ambientais", confirma o munícipe Carlos Pereira. Segundo Luís Newton, vice-presidente do conselho diretivo da ANAFRE, o próximo grande desafio é "preparar as próximas gerações até porque eles são os primeiros educadores em casa". Junte-se ao Gervásio e ao Manhã CM para inspirar Portugal. O último ponto de encontro já está marcado em Vila Real no próximo dia 21 e 22 de julho. Vemo-nos lá?

A reciclagem dá prémios

Já promoveu algum movimento de limpeza de praia ou convenceu o seu local de trabalho a separar os resíduos? A primeira edição do prémio "Junta-te ao Gervásio" da Sociedade Ponto Verde desafia todos os cidadãos, entidades de proximidade e juntas de freguesia a apresentarem os seus projetos desenvolvidos e implementados na área da reciclagem de embalagens e sua circularidade em recicla.pt/juntateaogervasio até ao dia 14 de outubro.

"A época balnear ainda é uma boa altura para dinamizarem ideias de como é que podemos mobilizar as pessoas que estão de férias a colocarem as embalagens nos ecopontos disponíveis", desafia Teresa Cortes, coordenadora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde. As melhores ações vão ser honradas com prémios monetários até 5000€, menções honrosas ou uma escultura em reciclado para instalar na localidade da freguesia vencedora. Participe já!