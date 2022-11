Mais de 170 candidatos ao prémio “Junta-te ao Gervásio”

De norte a sul do País, ninguém ficou indiferente ao prémio “Junta-te ao Gervásio” da Sociedade Ponto Verde. O período de candidaturas encerrou a 14 de outubro e reuniu 173 projetos de reciclagem de embalagens e de economia circular, desenvolvidos em território nacional, por juntas de freguesia, entidades de proximidade e cidadãos individuais ou em grupo.

Depois de o programa “Manhã CM” da CMTV visitar, em direto, os municípios das Caldas da Rainha, Portimão, Ourém, Seixal, Maia e Vila Real para promover a iniciativa, cada vez mais pessoas se juntaram à missão de inovar, evoluir e reciclar do Gervásio. “Quem está interessado neste assunto viu facilmente o anúncio da Sociedade Ponto Verde, achei muito fácil de participar”, afirma um dos participantes a título singular.

Das 173 candidaturas recebidas na primeira edição do prémio, 60 integram a categoria “Cidadania Social”, 58 a categoria “Juntas de Freguesia” e 55 a categoria “Entidades de Proximidade”. Os distritos de Lisboa, Porto, Setúbal, Leiria e Braga registaram o maior número de participações.

“O balanço que fazemos desta primeira edição do ‘Junta-te ao Gervásio’ é bastante positivo. Incentivámos os portugueses a partilharem os seus projetos na área da reciclagem, desde que feitos em benefício das suas comunidades, e verificou-se que há trabalho feito de grande qualidade e com um empenho notável das forças vivas locais,” diz Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde.

O prémio “Junta-te ao Gervásio” tem como objetivo distinguir o que de melhor se faz dentro das comunidades locais e dar visibilidade a essas boas práticas, uma vez que poderão servir de referência enquanto aceleradores de imaginação à replicabilidade noutros contextos comunitários. No rescaldo da primeira edição, não faltam candidaturas para deixarem o Gervásio orgulhoso.

Quem são os candidatos ao prémio?

Durante o período de candidaturas, vários concorrentes participaram em rubricas de programas em direto da CMTV e algumas iniciativas foram destacadas na edição do Correio da Manhã, para inspirar todos os portugueses a seguirem o exemplo e a candidatarem os seus projetos desenvolvidos e implementados.

Alguns dos projetos focam-se em soluções que contribuem para a preservação dos oceanos através de depósitos para resíduos nas praias, como o “peixe” da Praia Fluvial do Rosário, e, outras iniciativas, dos distritos de Lisboa e Leiria, garantem o reaproveitamento de materiais reciclados para transformar em novos produtos e equipamentos.





O “peixe”, da Praia Fluvial do Rosário, Moita, ajuda a preservar os oceanos

Das ações de “plogging” que permitem a recolha de lixo do chão em caminhadas por Santa Maria da Feira às iniciativas que promovem a separação seletiva como terapia na doença mental em São João de Areias, as boas ações pela reciclagem das embalagens estão espalhadas por todo o País. “Eu estive a ver os projetos e há tantos projetos bons que difícil vai ser escolher”, comenta um dos concorrentes ao prémio “Junta-te ao Gervásio”.





Em Santa Maria da Feira, o plogging é levado a sério

Como são selecionados os vencedores?

Finalizado o prazo para apresentação dos projetos, inicia-se agora a fase de avaliação de todos os projetos pelo ISCTE Executive Education, que vai selecionar o grupo de 15 finalistas do qual serão eleitos os grandes vencedores e anunciadas as menções honrosas pelo júri do “Junta-te ao Gervásio”.

O caráter inovador do projeto, o seu impacto económico, social e ambiental na comunidade local, e o facto de incentivar a prática da reciclagem de embalagens são alguns dos critérios considerados para a atribuição dos prémios. Os finalistas serão avaliados pelos resultados alcançados e impactos esperados por sete personalidades com experiência relevante relacionada na reciclagem de embalagens e economia circular. São eles Ana Cristina Carrola, Ana Isabel Trigo Morais, Carmen Lima, Isabel Silva, José Sá Fernandes, Luísa Schmidt e Luís Castro.

Quais são os prémios do concurso?

Na categoria “Juntas de Freguesias”, serão entregues nove menções honrosas e o primeiro lugar vai receber uma escultura inédita da autoria da artista plástica Cristina Rodrigues, que está a ser criada a partir de milhares de embalagens e sobras de plástico doméstico e industrial, para instalação na localidade vencedora. Chama-se “Cardume” e pretende sensibilizar os portugueses para a reciclagem e para o problema da poluição nos oceanos.





A artista plástica Cristina Rodrigues está a fazer uma escultura inédita para o vencedor

Já para as “Entidades de Proximidade” e “Cidadania Social”, estão previstos três vencedores em cada categoria com atribuição de prémios monetários até 5000€ e duas menções honrosas em ambas as categorias. O valor dos prémios perfaz um total de 15 000€ e é destinado a novos projetos ou a dar continuidade aos projetos desenvolvidos no âmbito do concurso.

“A SPV dá, assim, continuidade ao trabalho de proximidade que tem vindo a estabelecer com as comunidades em todo o território nacional. Vamos agora entrar numa nova fase, cabendo ao júri a tarefa de selecionar os vencedores”, conclui Ana Trigo Morais.





Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde