Ourém diz sim à reciclagem

Ourém é sinónimo de boas práticas no que diz respeito à reciclagem. Projetos não faltam e os apresentadores Duarte Siopa e Ágata Rodrigues ficaram a conhecê-los, na emissão especial do programa Manhã CM, que decorreu no Parque Linear da cidade. A recolha de biorresíduos é já uma realidade para os ourienses.

"Biorresíduos é uma nova reciclagem; estamos a dar os primeiros passos na separação do contentor de indiferenciados. Daí estamos a tirar a parte orgânica, os biorresíduos, que são os restos da comida, os verdes do jardim...", explica Paula Couto, da Câmara Municipal de Ourém. Após a separação, esse contentor prossegue para Leiria, "para uma central de valorização orgânica, onde aproveitam o gás para fazer energia e o produto para fazer o composto que dá para utilizar na agricultura como fertilizante".

Luís Albuquerque, presidente da autarquia, também esteve no programa para explicar o que é a iniciativa "Vamos todos dar o litro". "Um desafio lançado às escolas, no sentido de incentivar as crianças e também as famílias para que colocassem os óleos alimentares usados nos oleões", contou o autarca, que aproveitou para premiar os vencedores desse concurso escolar.

Ali na vizinhança fica localizado o Santuário de Fátima (que os apresentadores do Manhã CM aproveitaram para visitar), onde se destaca o projeto "Limpar Fátima". "Com a adesão da comunidade, em especial dos escuteiros, recolheram-se muitos quilos de lixo que cidadãos desatentos ainda vão deitando e deixando no chão", contou o vereador Natálio Reis. Destaque igualmente para a "Iniciativa Monos", que cobre todo o concelho de Ourém com um serviço dedicado de recolha de equipamentos em fim de vida.

Duarte e Ágata não saíram de Ourém sem ficar a saber a história do vinho medieval de Ourém, que tem mais de 800 anos, aprender a arte da cestaria local com a artesã Isabel Sousa, ou conhecer os passadiços do Agroal… sempre acompanhados de muita música e animação.

