Portimão junta-se ao Gervásio

Portimão é sinónimo de sol e praia, mas também é um verdadeiro exemplo no que toca à reciclagem. O concelho pioneiro na instalação das primeiras ilhas ecológicas recebeu o programa Manhã CM, no passado dia 2 e 3 de junho, no âmbito do projeto "Junta-te ao Gervásio" da Sociedade Ponto Verde. Lembra-se do chimpanzé Gervásio, que ensinou os portugueses a separar o papel, o plástico e o vidro? Ele regressou, mais de 20 anos depois, para premiar as boas ações pela reciclagem e mostrar o melhor que se faz pelo ambiente de norte a sul do País e ilhas.

Os apresentadores Duarte Siopa e Ágata Rodrigues encontraram-se na zona ribeirinha de Portimão para dar palco aos portimonenses e aos seus projetos locais ecológicos. "Todos somos um só planeta, todos somos um só oceano", cantaram os alunos do Agrupamento de Escolas Engenheiro Nuno Mergulhão. "É verdade, só temos um planeta", relembra a bióloga Rita Silva. Foi exatamente por esse motivo que o Arade Azul, um projeto organizado pela Teia D’Impulsos, viu a luz do dia. Desde 2020, tem promovido sucessivas ações de limpeza das zonas costeiras envolvendo alunos e atletas de clubes desportivos locais em prol do meio ambiente.

De barcos solares a tuk-tuks elétricos, sem esquecer as bicicletas reaproveitadas, não faltam projetos inovadores que pretendem contribuir para um futuro mais promissor. No coração de Portimão, por exemplo, a Gribb é a primeira horta urbana de cogumelos que veio desafiar a agricultura tradicional seguindo um processo circular e sustentável. Assim, reduzem mais de 60% de água e eletricidade em comparação aos modelos tradicionais. Para além de utilizarem desperdícios de carpintaria para cultivar os cogumelos, os sacos são biodegradáveis.

É cada vez mais importante reduzir a produção de resíduos, mesmo nacozinha. Cerca de 37% dos nossos resíduos são restos de comida. Por isso, é necessário apostar na recolha seletiva de orgânicos que permite o seu tratamento e transformação em fertilizante 100% natural, reduzindo a emissão de gases com efeito de estufa. Com o objetivo de zero desperdício, a Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão já arrancou com um projeto-piloto que distribuirá 144 contentores. "A recolha seletiva de resíduos orgânicos já abrange cerca de 20 mil habitantes do município", aponta Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão.

Em honra da missão de inovar, evoluir e reciclar do Gervásio, as juntas de freguesia também implementam várias práticas de separação e encaminhamento embalagens. "A nossa grande preocupação é promover e incentivar tudo o que diga respeito à reciclagem", afirma Carlos Saúde, vogal do Conselho Diretivo da ANAFRE. Exatamente como a União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), que, segundo o próprio presidente, Bruno Lage, tem apostado fortemente na economia circular. Junte-se ao Gervásio e inspire Portugal. As boas ações moram já no próximo dia 23 e 24 de junho no Seixal. Contamos com a sua presença?

As boas ações pela reciclagem recebem prémios

Já desenvolveu e implementou algum projeto na área da reciclagem e ambiente que promoveu a sensibilização do comportamento e atitude de cidadãos? A Sociedade Ponto Verde desafia todos os cidadãos, entidades de proximidade e juntas de freguesia a apresentarem as suas ideias.

"Desde como mobilizámos os nossos vizinhos para que o prédio recicle mais até às campanhas de sensibilização locais das juntas de freguesia, é dar asas à imaginação para se habilitarem aos prémios que temos para dar", sugere Teresa Cortes, coordenadora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde.

Submeta a sua candidatura ao prémio "Junte-se ao Gervásio" aqui até ao dia 31 de julho. Pode-se habilitar a ganhar prémios monetários até 5000€, menções honrosas ou uma escultura feita em materiais reciclados para instalar na localidade da freguesia vencedora. Boa sorte!