Vila Real promove a circularidade

O encontro está marcado na Avenida Carvalho Araújo que atravessa a cidade e termina no edifício dos Paços do Concelho. À boleia dos novos autocarros elétricos da autarquia, o programa Manhã CM chegou a Vila Real no dia 21 e dia 22 de julho bem acompanhado do Gervásio. O famoso chimpanzé que ensinou os portugueses a reciclar voltou, vestido a rigor, para explorar os passadiços do Parque do Corgo e premiar as melhores ações pela reciclagem de embalagens, a propósito do projeto "Junta-te ao Gervásio" da Sociedade Ponto Verde.

Os apresentadores Duarte Siopa e Ágata Rodrigues juntaram-se à missão de inovar, evoluir e reciclar para desafiar os vila-realenses a seguirem estes exemplos e a aplicarem-nos na comunidade onde residem. "Tenho um orgulho enorme na minha cidade. Vila Real tem uma situação geográfica ímpar", começa por afirmar Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real. Entre as encostas da Serra do Marão destaca-se a diversidade do Jardim Botânico, a gastronomia como os Covilhetes e as Cristas de Galo e o artesanato local como o barro preto de Bisalhães. Mas Vila Real também é uma cidade preocupada com a sustentabilidade. Atualmente, aposta em várias iniciativas de economia circular como o projeto "Para Cá do Marão Embalagens Não!", que instalou máquinas de venda reversa para a recolha das embalagens de bebidas em plástico e latas não reutilizáveis. "Para cá do Marão, mandam os que cá estão e, em Vila Real, temos cumprido as metas para a reciclagem anualmente", diz Mafalda Vaz de Carvalho, dirigente da divisão do ambiente da Câmara Municipal de Vila Real. "Podemos todos viver neste planeta de uma forma sustentável e Vila Real quer ter um papel ativo nessa questão", alerta.

Para dar uma nova vida ao lixo, ainda foram implementadas estruturas para a recolha de chicletes, pontas de cigarro e até têxteis, cujo destino final é a reciclagem para produzir novos materiais. "Vila Real tem uma preocupação muito grande com aquilo que é a educação ambiental. Por isso mesmo, temos um conjunto de ações dirigidas para vários públicos e várias idades", acrescenta Alexandre Favaios, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real. Uma dessas iniciativas é o Programa Eco-Escolas que atua na área da sensibilização ambiental.

O objetivo é implementar projetos em prol de um ambiente mais sustentável nas escolas através da agricultura biológica, por exemplo. "Sensibilizar para a preservação da natureza é muito importante. As crianças acabam por ser veículos transmissores para as famílias mudarem comportamentos", explica Luísa Queirós, coordenadora do Programa Eco-Escola na Escola Básica do Prado. "É muito importante andarmos de mãos dadas com as escolas e o papel da Junta de Freguesia é importantíssimo", confirma José Armando de Sousa, presidente da União das Freguesias de Borbela/Lamas de Olo.

Francisco Rocha, vogal do Conselho Diretivo da ANAFRE, concorda: "Porque as freguesias estão próximas dos cidadãos. Além do mais, o desafio da economia circular e da reciclagem deve ser estendido a todos nós. Exatamente por isso é que este prémio "Junta-te ao Gervásio" tem por missão recolher junto da sociedade civil os melhores projetos para que possamos rapidamente dar corpo a este fantástico conceito da política dos três R’s: reduzir, reutilizar e reciclar." Vista a camisola e inspire o país. "Portugal precisa de atingir as metas de reciclagem, nós não podemos perder a embalagem e é exatamente esse impulso que este prémio dá. Até 14 de outubro vamos todos concorrer!"







Inscreva-se e ganhe até 5000€

A primeira edição do prémio "Junta-te ao Gervásio" da Sociedade Ponto Verde convida todos os cidadãos, entidades de proximidade e Juntas de Freguesia a apresentarem os seus projetos desenvolvidos e implementados na área da reciclagem de embalagens e sua circularidade em recicla.pt/juntateaogervasio até ao prazo alargado de 14 de outubro.

"Queremos ideias de como é que todos nós podemos juntar ao Gervásio e contribuir para aumentar a reciclagem das embalagens", incentiva Teresa Cortes, coordenadora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde. As melhores ações vão receber prémios monetários até 5000€, menções honrosas ou uma escultura em reciclado para instalar na localidade da freguesia vencedora. Não perca!