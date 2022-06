A circularidade tem um enorme potencial no contexto em que vivemos

A apresentação oficial do prémio teve lugar no Jardim da Estrela, com as presenças do secretário de Estado do Ambiente e Energia, João Galamba, do presidente da Associação Nacional de Freguesias, Jorge Veloso, do presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton, e da vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina, que se juntaram a Ana Trigo Morais e Teresa Cortes, CEO e coordenadora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde, respetivamente.

Em declarações exclusivas ao CM, o secretário de Estado do Ambiente e Energia, João Galamba, confirma que Portugal ainda tem de dar passos muito significativos na área da economia circular. "A circularidade ainda é uma realidade que tem de ser instituída, mas tem um enorme potencial no contexto em que vivemos", diz. "A economia circular tem um enorme potencial que nós, obviamente, queremos aproveitar, porque aí podemos alinhar ganhos ambientais com ganhos económicos, ganhos a nível da soberania e da autonomia estratégica da Europa", adianta João Galamba na apresentação oficial do prémio "Junta-te ao Gervásio". "Há que tirar partido das oportunidades que temos."

As ambiciosas metas de reciclagem europeias estabelecidas para 2025 continuam a exigir mais empenho de todos os agentes envolvidos na cadeia de valor das embalagens. Para que Portugal possa cumprir com a meta de 65% de reciclagem de todas as embalagens colocadas no mercado até 2025, é fundamental a adoção de boas práticas de prevenção e gestão dos resíduos por todos os portugueses.

"Os próximos tempos serão decisivos para cumprir com as metas e isso requer não só políticas públicas inovadoras e sustentáveis, mas também a permanente mobilização das pessoas para a reciclagem. Ou seja, temos de fazer mais, em menos tempo", acrescenta Ana Trigo Morais, CEO e administradora-delegada na Sociedade Ponto Verde. A boa notícia é que, mais do que nunca, há abertura para mudar comportamentos e passar a contribuir para um futuro mais sustentável.

Já desenvolveu e implementou algum projeto na área da reciclagem e ambiente que promoveu a sensibilização do comportamento e atitude de cidadãos? Junte-se ao Gervásio e inspire Portugal, porque as boas ações moram aqui!

O prémio "Junta-te ao Gervásio" é promovido pela Sociedade Ponto Verde e conta com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente e Associação Nacional de Freguesias e com o ISCTE Executive Education como knowledge partner. Para mais informações, consulte o regulamento.