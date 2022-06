ISCTE avalia as candidaturas

Até 30 de setembro, o ISCTE Executive Education vai receber, analisar e validar todas as candidaturas submetidas para fazer uma seleção dos 25 projetos mais bem avaliados em cada uma das três categorias. Com o objetivo de descobrir quem são os cidadãos, organizações e juntas de freguesia exemplares no nosso país, será entregue um documento ao júri do prémio com os projetos validados, respetiva pontuação e lugar no ranking. Numa segunda fase, cada candidatura vai ser avaliada pelos resultados alcançados e impactos esperados por sete personalidades de reconhecida competência e idoneidade, com experiência relevante relacionada na reciclagem de embalagens e economia circular. O júri é composto por constituído por sete personalidades de reconhecida competência e idoneidade, com experiência relevante relacionada com a reciclagem de embalagens e economia circular. São eles que, depois de analisar de forma independente as candidaturas, vão deliberar o top 10 de projetos das freguesias e o top 5 dos projetos de entidades de proximidade e cidadania social.

Vencedores vão poder participar em programas em direto

Os vencedores serão anunciados no site da plataforma e a entrega dos prémios será realizada numa cerimónia no mês de novembro. Os vencedores, por categoria, terão a oportunidade de participar em programas em direto, com rubricas e convidados locais, para destacar a relevância que o seu projeto trouxe para a sua localidade. As pessoas e entidades vencedoras podem usufruir desta relevante exposição mediática para inspirar todos os portugueses a terem boas práticas no que toca à reciclagem de embalagens e para partilhar sugestões de ideias com vista a um futuro mais sustentável.

Quais são as boas práticas que moram aqui?

Vista a camisola e inspire as pessoas à sua volta a agir de forma mais ecológica. Experimente levantar, porta a porta, as embalagens de vidro usadas dos vizinhos idosos para as reencaminhar diretamente para o ecoponto verde ou convidar amigos a ajudá-lo na separação dos resíduos, depois de um jantar, para que o hábito de reciclagem se inicie e se mantenha. São estas ações de proximidade que têm uma maior capacidade de envolvimento e trazem mais resultados para a proteção ambiental.

Só envolvendo as famílias, amigos e colegas nesta missão de inovar, evoluir e reciclar é que será possível criar um movimento nacional. Num estudo de âmbito nacional, realizado, em 2021, para a Sociedade Ponto Verde pelo Instituto das Ciências Sociais, da Universidade Nova de Lisboa, foram analisadas as práticas e as atitudes dos portugueses em relação à reciclagem de embalagens. Quando inquiridos sobre quem tem mais responsabilidades por aumentar a reciclagem em Portugal, a resposta releva o importante papel das autarquias. O investimento em mais ecopontos ou a distribuição de sacos reutilizáveis e recicláveis pelos moradores pode ser a motivação necessária para aumentar as taxas de reciclagem nacionais e, consequentemente, contribuir para um planeta mais verde.

"A ANAFRE , enquanto parceira deste projeto, entende que a atribuição do prémio ‘Junta-te ao Gervásio’ pela Sociedade Ponto Verde vai evidenciar o que de bom se pratica nas freguesias, reforçando o nosso trabalho de proximidade efetiva junto dos nossos cidadãos", defende Jorge Veloso, presidente da Associação Nacional de Freguesias. Torna-se fundamental que existam mais iniciativas que continuem a promover a proximidade entre as autarquias e as populações, numa maior colaboração e com envolvimento de todos, incentivando a construção de mais projetos sustentáveis que beneficiem as comunidades. "O prémio ‘Junta-te ao Gervásio’ reforça o trabalho de proximidade da Sociedade Ponto Verde junto das comunidades locais, numa vertente que vai além da sensibilização para a importância da reciclagem das embalagens. O que a Sociedade Ponto Verde está a fazer é a promover a participação comunitária ativa, seja a que é potenciada pelas Juntas de Freguesia, pelas empresas e demais organizações mais ou menos organizadas ou por movimentos de cidadãos", afirma Ana Trigo Morais, CEO e administradora delegada na Sociedade Ponto Verde. "Temos a convicção que nos vão chegar projetos de muito valor de todo o território nacional, mostrando que há muito que está já a ser feito localmente, e que essas boas práticas podem ter potencial para serem replicadas noutras regiões, em benefício de mais pessoas e do ambiente."