Inovação social é uma oportunidade económica...

"O que fazemos é o casamento entre quem quer investir na resolução de problemas sociais e quem, no terreno, resolve esses desafios", explica António Miguel, fundador da Maze.

Segundo o seu fundador, a empresa tem uma missão simples, mas clara: provar que a inovação social é a maior oportunidade económica dos nossos tempos, pois "ao resolver desafios sociais trabalhamos grandes oportunidades de mercado".

Além disso, "há muito talento a querer trabalhar em empresas tecnológicas que tenham um propósito. É o que os clientes e consumidores querem cada vez mais", prossegue. Neste campo, a tecnologia tem um papel essencial para trazer impacto social, pois democratiza o acesso, tem escalabilidade, permite criar um modelo de negócio e aceder a dados. "A tecnologia dá-nos acesso a muitas coisas e se tivermos um olhar com perspetiva de impacto social abrem-se inúmeras oportunidades."





… E uma inspiração para políticas públicas

Para João Baracho, fundador da Apps for Good – um programa do CDI Portugal (Center of Digital Inclusion) que tem como objetivo a inovação social através da utilização da tecnologia –, a inovação social permite reduzir a assistência e a emergência social, ou seja, "minimizar as pessoas que sofrem. Na educação, temos cada vez mais crianças desalinhadas com o sistema e, muitas vezes, ou se tornam marginais ou criam startups fantásticas. O que fazemos é dar um modelo educativo interessante para os alunos e entusiasmante para professores", explica o responsável.

Na prática, esta organização sem fins lucrativos trabalha na área da educação tecnológica e está focada em capacitar jovens e professores a criarem soluções inovadoras para problemas do mundo real usando a tecnologia. "Estamos muito focados em projetos que possam trazer novas ideias para políticas públicas", conta João Baracho.

Neste momento, estão envolvidas entre 150 e 200 escolas por todo o país e anualmente existe uma competição que permite que os jovens tenham a oportunidade de experimentar o ciclo de desenvolvimento de um produto. "No fim da competição normalmente temos cerca de 500 ideias de aplicações para apresentar", diz João Baracho.







Inovação social e habitação de mãos dadas

Como é que a inovação nos pode ajudar no desafio da habitação? "Nós investimos mais do que qualquer outro município na habitação, mas precisamos de mais soluções, mais ideias. A tecnologia tem o seu papel", afirma Carlos Moedas.

Este ano, a Startup Lisboa, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, realizou um hackathon para a área de habitação – um fim de semana em que um conjunto de equipas jovens estiveram a trabalhar em ideias para a habitação e, no final, as melhores receberam um prémio e apoio para tornar as ideias em realidade.

"Surgiram muitas ideias boas, de como a tecnologia poderia ajudar a habitação", afirma Gil Azevedo, da Startup Lisboa. A solução vencedora assenta em tecnologia blockchain para ligar investidores e proprietários de imóveis devolutos. Ao reconhecer o potencial do imóvel, os investidores interessados podem aplicar fundos à sua renovação e, uma vez concluídas as obras, a casa pode ser vendida ou arrendada, resultando num retorno financeiro a todos os envolvidos.

Deste encontro resultaram outras ideias, tais como uma ferramenta de crowdfunding para estimular a reabilitação de casas ou uma aplicação que permite a qualquer pessoa reportar uma casa inabitada em tempo real.





A autarquia como laboratório

As startups de inovação social enfrentam uma série de desafios únicos, pois procuram equilibrar a geração de impacto social positivo com a sustentabilidade financeira. "Um dos maiores desafios que temos é a nível de investimento, conseguirmos ter investidores que possam apoiar as suas ideias; em segundo lugar ter um modelo de negócio sustentável e rentável; e, em terceiro lugar, ter acesso a mercado", diz Gil Azevedo.

Neste último ponto, as autarquias, como Lisboa, poderão ter um papel preponderante, nomeadamente ao identificar soluções com potencial, permitindo usar a cidade como piloto e laboratório de ideias. "Temos de trabalhar no pipeline de ideias, identificar startups nacionais ou internacionais que já tenham soluções inovadoras que contribuam para a resolução de problemas como o da habitação e dar-lhes esse espaço de testarem as suas soluções."

António Miguel corrobora com esta teoria. "É importante refletir como é que é possível utilizar o município de Lisboa, com cerca de 10 mil colaboradores, como uma plataforma de experimentação", disse o fundador da Maze.





Apps for Good vence prémio UNESCO

Mas o programa não pretende ajudar apenas os alunos. Os professores também podem encontrar nesta plataforma uma abordagem diferente para dar as suas aulas. "No início estávamos a ter um grande impacto nos alunos, mas percebemos que também estávamos a impactar os professores". Foi exatamente esta abordagem diferenciadora que dá aos professores, ao nível da formação e materiais didáticos inovadores, que fez o projeto trazer para casa o prémio UNESCO, em 2020.





Estamos muito focados em trazer novas ideias para políticas públicas João Baracho, fundador da Apps for Good

"O grande interesse da UNESCO no nosso programa é que é multilingue e não obriga a conectividade permanente. Os professores podem fazer o download dos conteúdos e dar o programa. Em alguns países da África, Ásia ou América Latina é uma vantagem", explicou João Baracho.