Lisboa, cidade de inovação social

Cada vez mais, Lisboa é um ecossistema vibrante de startups sociais, centradas em abordagens inovadoras para desafios sociais complexos. Estas empresas, muitas vezes, combinam tecnologia e impacto social, procurando não apenas o lucro, mas também a melhoria das condições de vida da comunidade.

A inovação ao serviço do bem social foi o tema da primeira talk do ciclo de conferências "Lisboa em Ação, Uma Cidade com Futuro", uma iniciativa da EGEAC e da Câmara Municipal de Lisboa. A conversa decorreu na Casa Fernando Pessoa e juntou figuras relevantes no meio da inovação social, como António Miguel, fundador da Maze, Gil Azevedo, diretor-executivo da Startup Lisboa, e João Baracho, fundador do projeto Apps for Good. Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, fez uma nota introdutória ao tema.

Startups, unicórnios e incubadoras

Nos últimos anos, Lisboa transformou-se num centro tecnológico e o lar para muitas empresas efervescentes que querem fazer a diferença no mundo. Termos como startups, incubadoras, unicórnios e Web Summit passaram a fazer parte do léxico de muitos lisboetas, que olham para esta vaga de novos empreendedores como uma oportunidade para melhorar a cidade.

"Muitas vezes, existe uma ideia errada sobre a inovação, que apenas está relacionada com startups e jovens com muito talento. Tem. Mas a verdadeira inovação é aquela que cria bem-estar", começa por dizer Carlos Moedas na sua nota introdutória. Esta tem sido a grande aposta da autarquia nos últimos anos.

António Miguel, fundador da Maze, Gil Azevedo, diretor-executivo nda Startup Lisboa e João Baracho, fundador da Apps for Good, no debate moderado por Carlos Marçalo, diretor de projetos especiais da Cofina

Unicórnios ao serviço da comunidade

"Quando lançámos a fábrica de unicórnios, pedimos sempre às empresas (unicórnios) que devolvam à sociedade e tragam alguma coisa nova para a cidade." A este propósito, o autarca recorda que o Governo havia prometido a ala norte da fábrica de unicórnios à Câmara Municipal de Lisboa, onde estava previsto fazer uma zona dedicada à inovação social, porém voltou atrás na sua palavra. "É importante para a cidade este hub de inovação social, para apoiarmos projetos que mudem a vida das pessoas."

O autarca ilustra esta necessidade com o exemplo dos sem-abrigo. "Nos próximos sete anos vamos investir 70 milhões de euros nas pessoas em situação de sem-abrigo. Mas além da habitação, estas pessoas precisam de trabalho. Para isso precisamos de projetos na área da inovação social, que possam reintegrar na sociedade." Segundo o autarca, a tecnologia poderia ter um papel importante para ajudar este e outros problemas sociais. "É essa parte da inovação social que eu gostaria que fosse a próxima fase para Lisboa", remata.

O prémio é o reconhecimento enorme do trabalho que fizemos com a fábrica de unicórnios, que trouxe para Lisboa não só estes 12 unicórnios, mas mais de 50 empresas Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa

Um milhão de euros para a inovação

Lisboa foi escolhida como Capital Europeia da Inovação 2023, uma distinção atribuída pela Comissão Europeia. A capital portuguesa vai receber um milhão de euros para aplicar na fábrica de unicórnios e na criação de um prémio de inovação social.

A distinção de Lisboa como Capital Europeia da Inovação 2023 é fruto de muito trabalho e investimento público. "É o reconhecimento enorme do trabalho que fizemos com a fábrica de unicórnios, que trouxe para Lisboa não só estes 12 unicórnios, mas mais de 50 empresas, que anunciaram mais de 10 mil postos de trabalho", explica Carlos Moedas. Além do reconhecimento, o prémio traduz-se num cheque de um milhão de euros que a autarquia receberá da União Europeia (UE), cujo valor será aplicado na fábrica de unicórnios e na criação de um prémio para atribuir às empresas que tragam ideias inovadoras de bem-estar.

A este propósito, Gil Azevedo, diretor-executivo da Startup Lisboa, recorda que esta não foi a primeira vez que a cidade se candidatou a este prémio, tendo ficado em quinto ou sexto lugar. Segundo o empresário, o prémio irá acelerar os três grandes objetivos: crescer o ecossistema e tornar Lisboa numa capital de relevo internacional a nível de inovação, criar mentalidades com soluções viradas para o futuro e, por fim, criar competências em diferentes áreas que possam atrair talento, investimento e ideias, tais como a área social. "Já existe uma incubadora de ideias e programas na área social, como a Casa do Impacto ou o Impact Hub, mas podemos colaborar em conjunto, fazer uma rede e, juntos, ganharmos mais escala a nível local e sermos mais relevantes a nível internacional".

Gil Azevedo, da Startup Lisboa, e João Baracho, da Apps for Good

Prémio para a inovação social

O prémio traduz-se não só no reconhecimento do caminho que tem vindo a ser percorrido, mas também num cheque de um milhão de euros que a autarquia irá receber da União Europeia (UE), cujo valor será aplicado na fábrica de unicórnios e na criação de um prémio para atribuir às empresas que tragam ideias de bem-estar, através da inovação, para a cidade. "É uma forma de podermos contribuir com o que recebemos da UE", revela o autarca.

Este prémio será útil para "diminuir a fricção entre aqueles que criam empresas e alguns setores da sociedade, que acham que as empresas são algo negativo". O objetivo é canalizar a energia das startups e transformá-la em ideias úteis para "ajudar nos problemas e nos grandes desafios que temos hoje".





"Gostava que existisse uma app com oportunidades culturais"

A EGEAC está a dinamizar o ciclo de conferências "Lisboa em Ação, Uma Cidade com Futuro". Para Pedro Moreira, presidente do Conselho de Administração da EGEAC, "a cidade de Lisboa vive esta efervescência na área da cultura e da inovação" e, como tal, é importante dar a conhecer o que se está a desenvolver em termos de inovação social. "Estas iniciativas são relevantes para permitir que as pessoas possam começar a usufruir destas aplicações e projetos. A inovação social também pode estar ao serviço da cultura e vice-versa", prossegue.

Já existe uma incubadora de ideias e programas na área social, como a Casa do Impacto ou o Impact Hub, mas podemos colaborar em conjunto, fazer uma rede. Gil Azevedo, diretor-executivo da Start Up Lisboa

Quando questionado que aplicação gostaria de ver implementada na cidade de Lisboa, o responsável admite que gostaria que existisse uma app com "oportunidades culturais", para que as pessoas pudessem ter instantaneamente informação sobre o que está a acontecer no espaço em que estão a passar. "Muitas vezes passamos ao lado de eventos que estão a decorrer, porque não sabemos." Segundo Pedro Moreira, esta aplicação já existe em algumas cidades e em breve poderá chegar a Lisboa.