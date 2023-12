Mais cultura para todos em Lisboa

Como é que as políticas públicas e as iniciativas privadas respondem aos novos desafios da cultura e do lazer em Lisboa? Foi sobre este tema que versou a segunda conferência da iniciativa “Lisboa em Ação, Uma cidade com Futuro”.

A talk decorreu no dia 12 de dezembro, na Casa Fernando Pessoa, e contou com a presença de Diogo Moura, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Madalena Reis, administradora do Centro Cultural de Belém (CCB), Miguel Loureiro, diretor artístico do Teatro São Luiz, e a introdução de Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML). Esta é uma iniciativa da EGEAC e da Câmara Municipal de Lisboa.

Conhecida pela sua história e charme únicos, a cidade de Lisboa é também palco de uma cena artística vibrante e vida cultural dinâmica, abrangendo um conjunto de atividades, expressões artísticas e espaços que refletem o passado e ajudam a olhar para o futuro.

Casar a inovação e a cultura

“Uma cidade só pode ter futuro se tiver inovação e cultura”, afirmou Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa na sua nota introdutória. Estes são, segundo o autarca, dois fatores essenciais para o sucesso do Estado social, principalmente “no momento em que vivemos, de instabilidade, guerra e intolerância, a cultura tem essa capacidade de transformar o mundo para melhor”.

A cultura, a par da inovação, é uma das grandes apostas para a cidade de Lisboa. “A minha visão passa por uma cidade com a cultura no centro e pelos cruzamentos entre várias áreas, nomeadamente entre a tecnologia e a cultura”, enfatizou o autarca, assegurando que é nesse cruzamento que se fará a diferença.

“Quando pensamos na fábrica de unicórnios, pensamos num museu e quatro centros na área cultural, exatamente para que a cultura vá para a tecnologia e a tecnologia se cruze com a cultura”, explicou. É essencial ultrapassar barreiras. “A intolerância surge quando não conhecemos o outro.

Todos temos inseguranças e as pessoas da cultura também têm. Às vezes é mais fácil estarmos apenas no nosso domínio.”

“Abrir a cultura às pessoas”

A democratização do acesso à cultura é essencial para a criação de hábitos culturais entre os mais jovens e a captação de público mais velho, que nem sempre tem essa possibilidade. “Queremos abrir a cultura às pessoas”, realçou Carlos Moedas. Nesse sentido, a autarquia tem feito alguns investimentos, a começar pelo Passe Cultural – a possibilidade de os lisboetas até aos 23 anos e maiores de 65 terem acesso gratuito a monumentos, museus, teatros, cinema, salas de ensaio e residências artísticas geridos pela EGEAC e pela Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa.

Esta medida entrou em vigor há um ano e contou com a adesão de 12 mil pessoas. “Foi muito importante naquela altura, em que a inflação estava muito alta e as pessoas tinham alguma resistência aos programas culturais”, destacou o autarca. O feedback tem sido bastante positivo, trazendo público que de outra forma não teria acesso à cultura ou que, devido à gratuitidade, experimentam outras manifestações artísticas.

Um Teatro em Cada Bairro

O segundo ato da abertura da cultura a todos passou pela criação do projeto Um Teatro em Cada Bairro, uma iniciativa que pretende implementar uma rede de equipamentos culturais de média dimensão, em zonas descentralizadas, com múltiplas valências, para dar resposta à falta de espaços de trabalho e de apresentação de manifestações artísticas. O objetivo é trazer uma oferta de propostas culturais, construída com o envolvimento das comunidades e agentes locais, promovendo uma cultura de proximidade.

Em 2023, abriram seis espaços culturais ao abrigo deste programa e, para 2024, está prevista a inauguração de, pelo menos, mais três locais. “Esta ideia de ter espaços abertos para os jovens ensaiarem, fazerem cultura e para estarem é muito importante”, afirmou Carlos Moedas. “As portas estão abertas para que as pessoas sintam que podem ir sem problemas e sem hesitações”, rematou.

Estas medidas contribuem para a abertura, descentralização e unificação da cultura. “Tenho esta ideia de que a cultura tem de ser apenas uma. Passamos a vida a tentar dividir a cultura, entre a popular e a erudita, mas nós queremos investir no todo”, garantiu o presidente da autarquia. “Lisboa tem alma e essa alma são as marchas populares, mas também é o novo CCB e toda a cultura contemporânea que temos de cruzar com a popular”, concluiu Carlos Moedas.