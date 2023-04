Basta uma semana para ter um sono descansado

Sabia que os adultos devem dormir entre sete e nove horas por noite? Por sua vez, aos adolescentes recomendam-se nove a 12 horas de sono. Enquanto as crianças precisam de 11 horas de sono.

Se dormirmos bem, melhoramos a capacidade de aprender e memorizar, reforçamos as defesas do sistema imunitário e prevenimos infeções, regulamos o apetite, ajudando a controlar o peso, e baixamos a pressão sanguínea para manter o coração a funcionar em condições. Quanto às crianças, dormir bem é essencial para o seu crescimento. Estas são algumas das vantagens das noites bem dormidas. Em sentido contrário, a falta de sono pode dar origem a uma série de doenças, alertaram os especialistas em sono na reportagem "Tudo o que precisa de saber para dormir melhor", publicada em março na revista Sábado.

Existem diversos motivos para as pessoas terem insónias. Mas uma das razões é não ter um colchão adequado. Disso não restam dúvidas. Por isso, até 2 de maio a multinacional Maxcolchon vai celebrar os Dias Sem IVA, o que significa uma oportunidade única de investir no que mais importa: a saúde. Para que seja possível encontrar nesta semana de descontos o conjunto de descanso perfeito e saudável, a marca oferece diversos colchões que, de certeza, vão ao encontro do que procura para ter uma noite repousada.

No catálogo da Maxcolchon Portugal existe uma grande variedade de colchões viscoelásticos, de látex e de molas, concebidos para manter um correto alinhamento da coluna vertebral, reduzir a pressão e permitir a recuperação do corpo através do conforto oferecido por cada um. Mais: existem diferentes suportes, tais como sommiers, bases forradas e sommiers fixos, bem como cabeceiras, almofadas e roupa de cama que garantem conforto todas as noites.

A estética aliada ao conforto

A juntar à preocupação que tem com a saúde de todos, bem como com o conforto e com a qualidade dos seus produtos, a Maxcolchon é sensível à importância que se dá à beleza e à estética das divisões de uma casa. Nesse sentido, na marca, além de ser possível encontrar o colchão dos seus sonhos, ou o sommier ideal, estão igualmente disponíveis as cabeceiras perfeitas para personalizar os diferentes quartos, assim como outros acessórios essenciais para as camas.

Testes de 100 noites

Maxcolchon, como fabricante e distribuidor dos seus próprios produtos, garante um descanso à medida de cada pessoa. Além disso, esta referência em descanso faz um acompanhamento exaustivo de todos os processos, desde o fabrico até ao pós-venda, oferecendo a cada um dos seus clientes um compromisso de satisfação 100% garantida, a possibilidade de os seus colchões serem testados durante 100 noites, com a opção de mudar se não corresponder às suas necessidades. A Maxcolchon também inclui diferentes opções de pagamento.