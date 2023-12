No Montijo, há Natal com arte

No Montijo, a magia da quadra ganha vida com o evento "Natal com Arte", uma celebração natalícia que irradia arte, cultura, tradição e muita diversão. Até 6 de janeiro de 2024, a cidade pinta-se de Natal e convida todos a mergulhar num cenário encantado para viver momentos únicos e inesquecíveis. Por esta altura, o "anfitrião" já se instalou na Casinha do Pai Natal, depois de percorrer as ruas da cidade acompanhado pelos duendes e muitos amigos. Até ao dia 24 de dezembro, em plena praça da República, este é um ponto de paragem obrigatório para os mais pequenos. Aqui, distribuem-se sorrisos e presentes e entregam-se os postais ao Pai Natal.

Se esta praça ainda oferece um animado carrossel, a praça Gomes Freire de Andrade não lhe fica atrás com a pista de gelo, outro centro de diversão pronto a fazer as delícias dos mais e dos menos jovens até ao dia 7 de janeiro.

A tradição ainda é o que era

Imperdíveis são os mercados natalícios, que transformam o cenário numa verdadeira aldeia de Natal, e com os quais pode contar até 24 de dezembro. Na praça da República, o Mercado de Artesanato é um convite a descobrir presentes únicos e feitos à mão, enquanto na rua Guerra Junqueiro, o novo mercado de iguarias tradicionais é, literalmente, "de se comer". As ruas, fechadas ao trânsito, tornam-se palcos de experiências gastronómicas irresistíveis, com vinho quente, filhoses, bolos e salgados que conquistam os mais exigentes apreciadores.

Um espetáculo de luz e música

A praça da República, a rua Guerra Junqueiro e a praça Gomes Freire de Andrade brilham com cores vibrantes e enfeites festivos, num espetáculo de iluminação que culmina com a tradicional árvore natalícia de grande dimensão.

Também a música permeia o ambiente com os concertos mais variados. Assim, a não perder o concerto Inspirações de Natal na Igreja Nossa Senhora da Oliveira, em Canha, amanhã, 23 de dezembro, que promete emanar o espírito natalício e inspirar quem o ouve com obras emblemáticas de Mozart ou Malcolm Arnold e temas incontornáveis como "Silent Night" e "Have Yourself a Merry Little Christmas".

Arte, tradição e cultura

A diversidade cultural salta à vista em cada esquina. Além dos concertos, são muitas as exposições, os ateliers, os workshops e até espetáculos de ilusionismo a decorrer em toda a cidade. A Galeria Municipal acolhe exposições como "Memórias de uma mente imatura: pintura sobre alto-relevo", por Hugo Castilho, e "Uma noite mágica" com Amigurumi, por Ana Malaquias. Digna de se ver é a XV Exposição Arte dos Presépios, que destaca a magia do Natal através de tradições e do artesanato.

Para os mais criativos, não faltam workshops como o de arranjos de Natal, oficinas como Coroa de Natal – Tradições e Simbolismo ou, para os mais pequenos, o Atelier Infantil Faz a tua casinha de gengibre, que proporcionam momentos de aprendizagem e diversão em família.

Depois do Natal, a festa continua

2024 é celebrado em grande estilo com o Concerto de Ano Novo pela Orquestra Metropolitana de Lisboa no Cinema-Teatro Joaquim D’Almeida. O maestro Sebastian Perlowski promete uma experiência musical única, marcando o encerramento das festividades com chave de ouro.

Descubra em detalhe o calendário de atividades aqui e faça uma escapadinha para viver o "Natal com Arte".





Amanhã, 23 de dezembro, o concerto Inspirações de Natal, na Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, em Canha, promete emanar o espírito natalício e inspirar quem o ouve.





A CMTV não perdeu pitada

As luzes cintilantes, os mercados animados, a música, a pista de gelo e o carrossel são algumas das atrações que transformam o centro da cidade nesta época festiva. Isto sem falar nas irresistíveis comidas e bebidas tradicionais, verdadeiras tentações à gula.

A presença da CMTV não podia faltar. Enquanto Sara Santos explora as barraquinhas, Duarte Siopa conversa animadamente com o Pai Natal, garantindo que não faltam presentes para todos. Após algumas voltas no carrossel, o destino é a pista de gelo, onde crianças e adultos desfrutam da alegria contagiante do Natal. Aqui encontram Filipe, um "habitué" apaixonado e ex-professor de patinagem no gelo, e Diogo Mendes, seu antigo aluno, que não esconde o sorriso ao realçar a importância desta iniciativa para proporcionar momentos de diversão e convívio a todos quantos por aqui passam.

Na visita à exposição da arte dos presépios, já na sua décima quinta edição, Zélia desvenda que aqui podemos encontrar "350 peças de artesãos de várias regiões do País", destacando a participação especial da Oficina LoucaMente da CERCIMA e a inclusão de pessoas com problemas de saúde mental no espírito natalício. Maria Virgínia, artista com uma abordagem ecofriendly, também revela que utiliza exclusivamente "elementos da natureza, como pedras, areia da praia e flores secas" para criar os seus presépios.

Não restam dúvidas. Como afirma o presidente da Câmara Municipal do Montijo, Nuno Canta, "o Montijo é arte, e o Natal no Montijo é vivido com muita arte. Na arte dos presépios, na arte da patinagem no gelo, na arte dos mercadinhos de Natal, das tradições, das nossas coletividades, de tudo o que é a vida da cidade". Além disso, ressalta, neste município "tudo o que se faz para o nosso povo é gratuito", sublinhando o papel crucial da acessibilidade cultural para enriquecer a vida na cidade.

Ao anoitecer, a iluminação natalícia convida a passeios noturnos, e a esplêndida árvore de Natal cria um cenário mágico. Não faltam motivos para visitar o Montijo até 6 de janeiro, pois aqui há mesmo "Natal com Arte". Fica o convite. É vir - e ver - para crer.