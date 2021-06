Oeiras comemora hoje o Dia do Município

Assinala-se hoje, dia 7 de junho, a comemoração dos 262 anos da elevação de Oeiras a concelho. Este Dia do Município terá o Conjunto Patrimonial denominado de "Casa de Pesca", na Quinta do Marquês de Pombal (na zona da ex-estação agronómica nacional) como palco da Sessão Solene, um património nacional que está a ser reabilitado pela Câmara Municipal, com vista à sua preservação e usufruto pela população.

O Dia do Município fica também marcado pela entrega de viaturas às sete associações de bombeiros do concelho e de um autocarro à União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias (UFOPAC), pelo lançamento da primeira pedra do novo edifício Fórum Municipal de Oeiras, que será a sede da Câmara Municipal, e pela inauguração de um parque infantil e fitness, também na urbanização do Fórum, em Oeiras. O tradicional Hastear das Bandeiras, frente ao edifício dos Paços do Concelho, às 9H00, abre o programa comemorativo do Dia do Município de Oeiras. De seguida, às 9H30, terá lugar uma Missa Solene na Igreja Matriz de Oeiras.

A Sessão Solene, com entrega de condecorações a cidadãos e instituições de reconhecido mérito terá lugar às 11H00, na Cascata do Taveira, que faz parte da Casa da Pesca, localizada na Quinta do Marquês de Pombal (ex-estação agronómica nacional). Katia Guerreiro (fadista), Paulo Rosado (CEO da Outsystems TagusPark) e Carolina João (desportista de Vela, do Sport Algés Dafundo, apurada para os Jogos Olímpicos) são algumas das personalidades condecoradas este ano pelo Município. Recorde-se que durante quase 30 anos, o Município de Oeiras manifestou-se disponível para assumir a gestão dos terrenos da antiga Estação Agronómica Nacional, incluindo a Casa da Pesca.

Só em outubro de 2019 foi celebrado o Auto de Cedência de utilização de parte da antiga Estação Agronómica Nacional, o qual permitiu, finalmente, avançar com o projeto de reabilitação, tendo em vista a sua preservação e a abertura ao seu usufruto pela população. A recuperação deste conjunto monumental e intervenções no complexo, que beneficiarão também o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), consiste num investimento municipal de cerca de 10 milhões de euros. A conclusão da intervenção neste património será em 2023. Segue-se a cerimónia de atribuição de viaturas às associações bombeiros do concelho, às 11H00, no mesmo local.

Vão ser entregues 7 ambulâncias (1 por cada corporação), 1 viatura autoescada aos Bombeiros do Dafundo e várias viaturas de grande porte de combate a incêndios às associações de bombeiros do concelho de Oeiras, num investimento municipal global de 2.346.374,96 de euros. Será também entregue um autocarro de 31 lugares, no valor de 166.026,00 de euros à UFOPAC. Da parte da tarde, a celebração terá lugar na urbanização Fórum Oeiras onde, às 16H00, será inaugurado um espaço fitness, zona de recreio e lazer inclusiva cuja criação incluiu a requalificação de espaços verdes envolventes, e será feito o lançamento da primeira pedra do Fórum Municipal de Oeiras. Este espaço será sede dos serviços municipais, constituído por um edifício para os escritórios e pisos em cave com 741 lugares de estacionamento para funcionários e público. Trata-se de um investimento de 47.700.000 de euros.