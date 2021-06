Programas educativos são grande prioridade do executivo

A educação foi determinada como área prioritária desde logo no programa eleitoral do atual executivo em Oeiras, bem como o desafio de ter no município os melhores alunos do País. Nesse sentido, várias têm sido as iniciativas para cumprir esse desígnio que foram sendo colocadas em prática. Uma delas é o programa Oeiras Educa, criado em 2018 e que é um programa do município que visa interligar as escolas, as famílias e a comunidade.

Assente na ambição de ligar o ensino ao território, explorando o potencial da oferta educativa existente como complemento ao trabalho que os docentes desenvolvem diariamente nas suas salas de aula, o objetivo é criar mecanismos facilitadores como um portal online e um serviço de transportes dedicado.

Para o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, o Oeiras Educa é mais do que uma ferramenta de trabalho para os professores: "O Oeiras Educa é talvez o programa que melhor traduz as características deste município e da estratégia política deste executivo, uma vez que alia tecnologia e investimento na educação. Já afirmei várias vezes e reitero: queremos ter em Oeiras os melhores alunos do País e, para isso, é importante criar ferramentas tecnológicas inovadoras como esta que facilitam o trabalho daqueles que serão, provavelmente, os maiores responsáveis pelo cumprimento desse objetivo: os professores."

A educação online

O portal online Oeiras Educa é outra das iniciativas a ter em conta. Pretende ser um canal de comunicação direto entre os docentes das escolas públicas de Oeiras e o município, sendo apenas necessária a inscrição em www.oeiraseduca.pt. Este portal inclui ainda um diretório de projetos e atividades educativas de enriquecimento curricular, disponíveis no concelho (teatros, livrarias, parques, bibliotecas, entre outros).

Encontra-se organizado em oito áreas temáticas: Artes Performativas; Artes Visuais; Língua e Literatura; Ciência e Tecnologia; História e Património; Sociedade e Cidadania; Ambiente e Sustentabilidade e Literacia Digital.

Os docentes inscritos no portal poderão, desta forma, efetuar uma pesquisa orientada no diretório, segundo a área temática ou nível de ensino, consultar as atividades disponíveis e proceder à sua marcação, inscrevendo o número de alunos e acompanhantes. Além disso, pode também ser requerido transporte sempre que necessário. A Câmara Municipal de Oeiras assume os custos inerentes à realização das atividades disponibilizadas no portal e aos transportes reservados para o efeito, de forma a garantir a todos os alunos o acesso às atividades disponíveis.