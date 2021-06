Reforço da mobilidade suave

Durante o atual mandato, o executivo municipal determinou como prioridade a aposta em medidas que promovam a mobilidade sustentável. Prova disso mesmo são as recentes inaugurações da nova ciclovia empresarial, que permite a ligação da estação de Paço de Arcos aos principais parques empresariais do concelho, e também o Eixo Verde e Azul. Falamos de um corredor ecológico que liga a Cruz Quebrada a Carnaxide, num passeio pedestre que alia a mobilidade sustentável à beleza da paisagem ao longo do rio Jamor.

Rede de ciclovias já tem mais de 15 km

Recentemente aberta, a nova ciclovia empresarial com ligação Paço de Arcos – Quinta da Fonte/Lagoas Parque/Cacilhas promete deslocações mais saudáveis. Com esta obra, o município visou a criação de um corredor de ligação, seguro, confortável e eficiente, potenciando a mobilidade suave e incentivando a utilização da bicicleta e das deslocações pedonais ao longo de um eixo de aproximadamente quatro quilómetros. A empreitada, cujo investimento foi de 1,6 milhões de euros, foi comparticipada por fundos comunitários, no âmbito do Portugal 2020.

Corredor ecológico liga Cruz Quebrada a Carnaxide Encontra-se também concluída a obra de construção da primeira fase do Eixo Verde e Azul e dos passadiços de acesso a Carnaxide. Com início na Cruz Quebrada, junto à Ponte Romana, o Eixo Verde e Azul (1.ª fase) prolonga-se até ao Santuário de Nossa Senhora da Rocha, em Linda-a-Pastora, formando um corredor verde com pista pedociclável integrada e todas as infraestruturas necessárias, ao longo do rio Jamor. Esta intervenção teve como objetivos a renaturalização daquela área, a melhoria da qualidade das massas de água e a requalificação do espaço envolvente ao rio Jamor e seus afluentes, no âmbito da criação de um corredor ecológico de mobilidade suave. Junto ao Santuário de Nossa Senhora da Rocha ‘nasce’ depois o passadiço que permite a ligação pedonal a Carnaxide, completando um percurso com cerca de 4500 metros, no total. A obra, de 1,9 milhões de euros de investimento global, foi comparticipada por fundos comunitários, no âmbito do Portugal 2020.

Passagem superior pedonal na Cruz Quebrada

Transpor o obstáculo à circulação e fruição da zona ribeirinha constituído pela linha do caminho de ferro e pela Avenida Marginal na zona da Cruz Quebrada-Dafundo e Algés é o objetivo do município ao avançar com a construção de uma passagem superior pedonal ligando a Rua Direita do Dafundo ao Passeio Marítimo de Algés. Esta intervenção vai permitir ‘aproximar’ os moradores daquelas localidades da zona ribeirinha, potenciando a sua plena fruição e a mobilidade suave. A obra, com um investimento de 1,7 milhões de euros, deverá arrancar no primeiro trimestre de 2022.