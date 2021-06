SIMAS substituem redes de fibrocimento

Os Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento (SIMAS) de Oeiras e Amadora apresentaram o seu Plano Estratégico para a Remodelação de Redes de Água no Concelho de Oeiras para os anos de 2021 a 2025. Com um orçamento de 14 milhões de euros distribuídos anualmente até 2025, os SIMAS pretendem garantir que a rede de abastecimento de água sirva os clientes a um nível de excelência na qualidade de serviço, sem interrupções no fornecimento de água em quantidade e qualidade.

Este Plano Estratégico prevê a total substituição das redes de fibrocimento (11,6 milhões de euros), das redes com mais de 40 anos (570 mil euros) e ainda obras identificadas como essenciais ao sistema de abastecimento de água de Oeiras (2 milhões de euros), tais como a remodelação das câmaras de manobras dos reservatórios de Carnaxide e da Figueirinha, bem como a construção do novo reservatório do Alto de Santa Catarina.

É ainda identificada a necessidade de projetar a construção de um novo reservatório para o Alto dos Agudinhos, de modo a conferir ao sistema de abastecimento de água de Oeiras uma reserva para fornecimento de água de cerca de 48 horas. Recorde-se que a rede de abastecimento de água no concelho de Oeiras tem uma extensão de 675 quilómetros, garantindo, com elevados níveis de comodidade e qualidade, o abastecimento a uma população de 172 mil habitantes.

Os SIMAS vão ainda implementar um Plano Estratégico de Substituição de Contadores Domésticos por antiguidade e que não confiram credibilidade suficiente à medição dos consumos reais dos clientes. Com um horizonte temporal de quatro anos (até 2024), este plano prevê a substituição de 120 mil contadores, num investimento total superior a 4 milhões de euros. Os novos contadores permitem que no futuro as leituras possam ser efetuadas à distância, aumentando o seu rigor e a satisfação dos munícipes, ao mesmo tempo que garantem uma análise de perdas de água mais criteriosa.