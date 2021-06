Vai nascer o Centro de Interpretação Ambiental da Água

Criar um museu que proporcione uma experiência de promoção do valor da água, do seu papel na natureza e na relação com o ser humano, aumentando os níveis de consciência da sociedade para a sua preservação e valorização é o objetivo deste Templo da Água. Trata- -se de um projeto dinamizado pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento (SIMAS) de Oeiras e Amadora.

O Templo da Água, cujo investimento previsto é de 5,2 milhões de euros, deverá proporcionar uma experimentação abrangente, onde são reproduzidas as diferentes paisagens ou territórios do planeta Terra, como as cataratas do Niágara ou o Ártico. O objetivo é transmitir a componente sensorial e tridimensional, num espaço onde o visitante sente a água nos seus diversos estados (sólido, líquido, gasoso).

Trata-se ainda de um local onde os meios tecnológicos são combinados com as interações físicas e humanas para promover conteúdo e experiências únicas para o público de todos os quadrantes e idades. O presidente do conselho de administração dos SIMAS, Isaltino Morais, explica que "as pessoas que o vão visitar têm de ser surpreendidas, como se estivessem no local que se quer retratar. Uma espécie de National Geographic ao vivo e em direto".