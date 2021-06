Villa Oeiras: património gastronómico de excelência

É no respeito pelo passado, na recriação de um produto histórico de elevada qualidade que remonta ao séc. XV, que a Câmara Municipal de Oeiras inicia um plano de recuperação, por um lado, com a replantação de vinha e, por outro, dando consistência a uma cada vez maior produção do vinho de Carcavelos. Este foi apenas o primeiro passo de uma autarquia que, "pela primeira vez na história do poder local em Portugal, assumia uma posição cada vez mais relevante na produção de um produto vitivinícola".

Ainda nem 10 anos tinham passado da assinatura do protocolo quando, em 1997, a autarquia de Oeiras renova esse mesmo protocolo obtendo uma maior participação e, desta vez, prevendo a recuperação do edifício do Casal da Manteiga para adega. Em 2006, o protocolo é revisto. Desta revisão, a autarquia assume uma cada vez maior preponderância e responsabilidade na salvaguarda e projeção do Carcavelos, ficando com a exclusividade da exploração das vinhas da Estação Agronómica Nacional.