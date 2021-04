Diminuir a exclusão e evitar internamentos

Há seis anos, que a Unidade W+ da SCML tem no terreno equipas de intervenção comunitária. "Começámos a trabalhar com os profissionais do Centro de Desenvolvimento Comunitário do Bairro dos Lóios, de forma a prevenir o habitual desgaste na saúde mental que é comum entre os que trabalham com situações particularmente difíceis", explica Sónia Santos, psicóloga da Unidade.

"Ter um psicólogo clínico, que também é psicoterapeuta, foi uma mais-valia, porque, formal e informalmente, conseguiu fazer a avaliação e encaminhamento e mesmo algum suporte pontual de pessoas da comunidade. Dado o interesse que este trabalho revelava, como aliás se pode ver agora com a criação, através do Programa Nacional de Saúde Mental, de 40 equipas comunitárias de saúde mental, avançámos para o trabalho com outro Centro de Desenvolvimento Comunitário da SCML, a Ameixoeira", relata.

Cada comunidade tem características e necessidades próprias e, neste caso, foi a própria equipa que propôs o trabalho em conjunto. Sónia Santos e um colega, Filipe Batista-Bastos, ambos clínicos e psicoterapeutas, juntaram-se então ao grupo que tinha o intuito de desenvolver um projeto de formação de jovens líderes comunitários.

"Com a surpresa da pandemia, as necessidades de cooperação, a análise de casos e de contextos e novas estratégias de resposta, acabámos por construir um grupo de trabalho mais amplo. A Ameixoeira é dos territórios pobres da cidade de Lisboa e sofre de exclusão. A certa altura, foi a freguesia com mais casos na cidade e, então, um dos membros da equipa desafiou-nos a iniciar um grupo de pais para que pensássemos e procurássemos respostas equilibradas de saúde mental na relação pais-filhos.Este grupo, e é bom lembrar que estamos a falar num trabalho online, tem sido fundamental, para aproximar as pessoas, sustentar as angústias, por vezes muito fortes, diminuir as diferenças e, verdadeiramente, aproximarmo- -nos", relatam os psicólogos.

Numa freguesia que chegou a estar com cerca sanitária, por muitas desvantagens que o trabalho online tenha, revelou a vantagem da democratização: fomos capazes de chegar mais longe, mais rápido", garantem Filipe e Sónia.

TOME NOTA: A Unidade W + ( situada na Rua Duque de Palmela nº2, pisos 3 e 7) dá resposta a crianças, adolescentes e adultos portadores de Cartão de Saúde Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Atende também colaboradores da SCML e terceiros no âmbito de protocolos estabelecidos. Está aberto das 9h00 às 20h00. Desde o início da pandemia, a triagem tem que ser solicitada por mail ou pelo telefone (21 318 03 88).

Num futuro que se espera próximo, um dos objetivos é fazer um piquenique para, finalmente, estarem juntos no mesmo espaço: "A identidade da Unidade W+ tem muito desta normalização das relações entre profissionais e utentes. Para diagnosticarmos e prognosticarmos precisamos de harmonizar as relações. Ao avaliar, encaminhar e intervir estamos a fazer um trabalho magnífico para diminuir o elevado consumo de antidepressivos e ansiolíticos, a evitar internamentos, a intervir precocemente. E diminuímos a exclusão, aproximando os serviços das pessoas".