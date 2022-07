Aprender a construir o futuro

É com um brilhozinho no olhos que Edmilson Silva fala do de-safio que o espera a partir do próximo mês de setembro, altura em que começa o seu estágio profissional na área da cozinha no restaurante Tacho de Memó-ria, em Odivelas.O jovem de 22 anos, natural da Alta de Lisboa, no Lumiar, é um dos 75 alunos do Polo Jovens do Centro de Educação Formação e Certificação (CEFC) da Santa Casa da Misericórdia, no Calhariz de Benfica.

Antes de frequentar o centro, Edmilson Silva tinha passado por uma escola básica, onde andou até aos 17 anos, tendo concluído somente o 7º ano de escolaridade. “Eu não ia à escola... só quando vim para aqui é que me meti na linha! Esta é uma escola diferente e eu gosto de estar aqui”, confessa.

O Centro está aberto a jovens de Lisboa e conselhos limítrofes

O Polo Jovens do CEFC oferece Cursos de Educação e Formação (CEF) nas áreas de cozinha, pastelaria e informática para jovens a partir dos 15 anos. Para adultos, existe também a hipótese de obter certificação na área de Acabamentos de Madeiras e Mobiliário.

Quanto aos mais jovens, com a escolaridade obrigatória por cumprir, no centro é-lhes dada a chance de concluírem o 9º ano, com certificação escolar e profissional de nível II, ou prosseguir até ao 10º ou 12º ano (cursos separados), concluin-do, no segundo caso, o ensino secundário com diplomas de formação de nível IV.

Os alunos podem obter certifficação de vários níveis

Foi esta a via que Edmilson escolheu, em 2017, quando chegou ao centro e que agora está prestes a concluir com sucesso. “Antes da cozinha, - como toda a gente - sonhava ser jogador de futebol. Agora vejo-me a ser ‘chefe’ no futuro”. Um chefe de renome, ceramente, para fazer jus à ‘tradição’ familiar, já que também a mãe de Edmilson é, segundo o próprio, “uma grande cozinheira”. Paula Morais, coordenadora do Polo de Jovens do CEFC sabe bem o que significa chegar ao fim. “Quando chegam, estes jovens trazem uma história de insucesso escolar, com muitos chumbos. Vêm de costas voltadas para a escola”, explica.

Procura-se dar-lhes ferramentas para entrarem no mercado do trabalho e construírem o seu próprio caminho. Há casos mais difíceis, outros que enchem de orgulho os profissionais que com eles lidam diariamente: “Já tivemos jovens que saíram daqui para a faculdade. E outros que, de vez em quando nos, vêm visitar-nos, e mostram estar bem integrados no mundo profissional”.

Iara sonha com a estética

Iara Moreira, de 18 anos, foi sempre vizinha do Polo Jovens do CEFC (mora no mesmo prédio que acolhe parte das instalações), mas foi a desadequação face ao ensino regular que a trouxe para dentro das salas de aula. “Todos nós, para chegarmos aqui, temos um percurso um bocadinho idêntico, de insucesso escolar. Eu não me sentia bem na escola, houve algumas escolhas que não me favoreceram muito e então acabei por vir parar aqui”, conta. Iara trouxe apenas o sétimo ano de escolaridade feito, mas vontade de concluir o 9º com uma opção diferente. “Esta não é bem a área que eu queria seguir: estou em pastelaria, mas adorava seguir estética. Adoro fazer maquilhagem, por exemplo. De qualquer forma, aqui sinto que vou conseguir terminar o 9º ano e, depois, posso seguir o que quiser. As aulas têm uma grande componente prática e não estamos sempre sentados a ouvir os professores a dar matéria. Temos outro tipo de atividades complementares, o que torna a escola uma boa opção”, refere. Iara é uma das poucas alunas maiores de idade da sua turma. Mas independentemente da idade, a Santa Casa procura sempre que o percurso escolar dos alunos seja desenhado mano-a-mano com as famílias. “Estamos sempre em contacto com os encarregados de educação e promovemos a sua ligação e comprometimento na formação profissional dos seus educandos. Mesmo quando se tratam de alunos maiores de idade, procuramos sempre que haja um envolvimento contínuo das famílias no projeto de vida dos jovens”, diz Paula Morais.

Iara Moreira, de 18 anos, é uma das formandas do centro da SCML



No centro da SCML, também há aulas de acabamentos de madeiras e mobiliário para adultos. São frequentadas por pessoas que procuram mudar de área profissional

As aulas de informática despertam também o interesse de muitos dos alunos recém-chegados à escola







Paula Morais é coordenadora do polo jovens do centro de educação formação e certificação