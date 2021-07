"É preciso aprender a envelhecer com saúde"

Prevenir as quedas é o mote da campanha ‘Não Caias Nisso’, especialmente dirigida à terceira idade. O projeto, desenvolvido pelo GEOGER - Grupo de Estudo da Ortopedia Geriátrica da Sociedade Portuguesa de Ortopedia, é mais uma das boas causas apoiadas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O ortopedista Carlos Evangelista, responsável pela iniciativa, explicou ao CM a importância da prevenção.

Correio da Manhã - As quedas na terceira idade são uma das situações mais incapacitantes e com pior prognóstico. Por que é são tão frequentes?

Carlos Evangelista - As quedas são um problema de saúde pública mundial, particularmente quando pensamos nas fraturas colo fémur. Existem outras fraturas também incapacitantes, mas podemos dizer que o colo do fémur é a fratura mais predominante, com maior probabilidade de causar dependência ou morte. Cerca de 26% das pessoas que sofrem fraturas do colo do fémur morrem ao fim de um ano, muitas delas num grau de grande dependência. Obviamente que, entre muitas causas, o envelhecimento da população em geral aumenta a probabilidade de risco de queda.

- De que forma podem comprometer a qualidade de vida das pessoas? Existem fatores agravantes?

- Temos que pensar que a maioria das pessoas afetadas por esta situação são seniores, privilegiando o sexo feminino, nos quais a fragilidade óssea marcada associada a uma atrofia da massa muscular, são fatores agravantes. A desnutrição assim como as várias comorbilidades associadas que enfraquecem o estado geral, sendo penalizantes nas suas probabilidades de recuperação. Não será de esquecer a inserção social. Ao viverem sozinhos, ou acompanhados de outros seniores, torna difícil a sua reintegração.

- A prática de exercício físico adequado é importante?

- Com o envelhecimento global e o aumento da esperança de vida, é obrigatório melhorar a saúde no futuro. Temos que aprender a envelhecer com saúde e, para tal, temos que entender que necessitamos do ‘exercício do movimento’, como forma de manter o nosso tónus muscular. Não precisamos de grandes ginásios, precisamos de trabalhar a nossa musculatura para um bom dia a dia. Precisamos de tonificar e alongar. Precisamos de cuidar dos sentidos, mantendo a atenção, o foco e o interesse pela vida. Fomentar as amizades e os grupos de amigos. Passear e apanhar sol, também ele fundamental para a vitamina D, para o bem-estar e equilíbrio emocional. Por último, e não menos importante, uma alimentação variada. A prevenção das quedas passa por um conjunto de pequenas atenções cujo objetivo final será sempre a excelência do envelhecimento. E temos de tomar consciência da urgência na criação hospitalar de Unidades de Ortopedia Geriátrica com equipas multidisciplinares direcionadas e vocacionadas para o tratamento rápido, eficaz e envolvente do indivíduo. E também de unidades de fisioterapia e nutricionistas que, direcionados para esta faixa etário, contribuam para uma rápida recuperação.



Nutrientes previnem acidentes



A alimentação deve ser completa, variada e equilibrada. Tomar um bom pequeno-almoço é fundamental na terceira idade: sendo a primeira refeição do dia, deve ser uma boa fonte de energia. Nunca deve estar mais de três horas sem comer. O ideal será fazer pequenos lanches, mas saudáveis: uma peça de fruta fresca, por exemplo. A ingestão de vitamina D e uma adequada exposição solar são também dois hábitos fundamentais para prevenir quedas.

A hidratação não deve ser descurada, pois traz inúmeros benefícios. Ingira entre um litro e um litro e meio de água por dia.

Tome nota

Com 117 anos de existência, o Hospital de Sant’Ana, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, continua a ser uma referência na área da ortopedia em Portugal. Para responder ao atual desafio do envelhecimento da população dispõe, desde 2010, da primeira unidade de ortopedia geriátrica a nível nacional, onde assegura a prestação de respostas de excelência nesta especialidade. Para marcação de consultas na unidade ligue 21 4585600 ou envie email para: consultashosa©scml.pt