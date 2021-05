Partilhar dinâmicas para promover mudança na comunidade

Um espaço de todos e para todas as idades, de diferentes estratos sociais. É esta a ambição do Centro Intergeracional Ferreira Borges. O equipamento integra várias respostas.



A primeira a mudar-se para as novas instalações foi a Residência Assistida com capacidade para 12 pessoas distribuídas em nove residências (seis individuais e três duplos). Seguir-se-á o centro de dia com 60 utentes, além do apoio alimentar à comunidade (para cem utentes), do espaço de inclusão digital, com capacidade para oito pessoas em simultâneo, e as atividades socioeducativas para crianças e jovens, em articulação com os parceiros.

Tome nota O Centro Intergeracional Ferreira Borges funcionará em rede com todas as entidades locais e estará aberto a utentes de todas as idades e condições socioeconómicas nas suas várias valências. No espaço, que funciona na Rua Ferreira Borges nº 122, serão ainda fomentadas ações de cidadania em articulação com outros parceiros, para estimular a solidariedade entre gerações distintas. Mais informações em www.scml.pt

O centro visa também desenvolver a componente de intervenção comunitária que na sequência do trabalho desenvolvido pretende a mobilização de parcerias entre instituições e serviços públicos e privados, fomentando a participação das comunidades locais na identificação e na resolução conjunta de problemas da comunidade e na construção e implementação de projetos e de iniciativas comunitárias.A inauguração contou com a presença da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que descreveu o centro como "um espaço de vida, de integração geracional e inclusão, que promove o envelhecimento saudável e ativo".