"Partilhar e marcar a agenda dos temas do futuro"

A Casa do Impacto , dirigida por Inês Sequeira, marca presença no maior evento de tecnologia digital do Mundo, onde divulgou a sua nova imagem, estratégia e os novos projetos futuros

"O Santa Casa Challenge veste novas roupagens e incluirá sessões de capacitação"





"A semana da Web Summit é a mais empreendedora do ano"





Uma das mochilas da La Virgule

Divulgada no Web Summit e lançada este mês

Uma ‘startup’ (La Virgule) que trabalha na transformação de velhos equipamentos desportivos que tradicionalmente seriam incinerados em mochilas novas, muito funcionais, muito cool e resistentes, foi a grande vencedor da primeira edição do Triggers, um programa de aceleração de projetos ambientais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, gerido pela Casa do Impacto. No fundo, passou-se da palavra à prática, já que o objetivo fundamental do programa Triggers é “estimular a geração de novas ideias de impacto ambiental e a sua transformação em soluções tecnicamente viáveis e financeiramente sustentáveis”. Na primeira edição do programa, que decorreu este ano, sagraram-se três vencedores, aos quais foram atribuídos prémios totais no valor de 34,5 mil euros. Terminada com sucesso a primeira edição, a partir de agora o programa vai procurar soluções inovadoras para a resolução de mais problemas e necessidades ambientais, abrindo candidaturas todos os anos. A segunda edição será divulgada no Web Summit e será lançada a ‘call’ ao longo do mês de novembro.