Santa Casa procura famílias motivadas

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em parceria com a Segurança Social, reativou o programa de famílias de acolhimento para crianças retiradas às suas famílias biológicas. Ana Gaspar, coordenadora da equipa de acolhimento familiar da Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar, explica em que moldes decorre este apoio.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa lançou uma campanha para captação de famílias de acolhimento para crianças com menos de 6 anos. Quantas famílias conseguiram integrar?

A campanha teve dois momentos, em novembro de 2019 e em novembro de 2020. Logo no primeiro momento, recebemos mais de 500 contactos. Destes, houve 200 pessoas que participaram na secção informativa e temos neste momento 33 famílias selecionadas e já a acolher crianças. Estão outras 59 famílias em avaliação, o que significa que superámos largamente o primeiro objetivo: integrar 100 famílias (25 por ano) até 2024.

Continuam à procura?

Continuamos. O primeiro objetivo eram as 100 famílias, mas o ideal era termos muito mais famílias para acolher crianças mais velhas e outras que já estão em processo de adotabilidade. Somos muito repreendidos a nível internacional por sermos o país da Europa com mais crianças em acolhimento residencial, que comprovadamente não é o melhor sistema.

Quais os benefícios do acolhimento familiar relativamente ao residencial?

Sabemos que o desenvolvimento das crianças, especialmente no caso dos bebés institucionalizados, sofre um atraso. E não é porque as instituições não sejam boas ou porque as pessoas não sejam dedicadas. É porque hoje é uma pessoa que deita o bebé ou que lhe dá o biberão, mas amanhã já é outra. Está provado que nos primeiros meses de vida, fase em que se dão a maioria das sinapses cerebrais, é preciso estabilidade dos cuidadores e uma motivação constante do desenvolvimento cognitivo, tal como numa família.

Há um padrão nas famílias que se candidatam?

Temos famílias variadas: numerosas com vários filhos pequenos, com filhos já autónomos, monoparentais, casais homossexuais, etc. Não há um padrão perfeito, há o ‘match’ perfeito. Cada criança tem necessidades individuais próprias e cada família é única. Há famílias mais adequadas para algumas crianças e tentamos que a experiência resulte muito bem quer para a criança, quer para a família. Temos seis equipas técnicas no terreno, que integram uma psicóloga e um técnico de serviço social, que conhecem muito bem as famílias e fazem este acompanhamento.

A que requisitos estas famílias precisam de obedecer?

A motivação tem de ser a possibilidade de ajudar aquela criança e não razões pessoais. Devem oferecer estabilidade e o apoio da rede alargada também é tido em conta. Devem estar preparadas para integrarem o projeto de vida da criança até à adoção ou à restituição à família original e cientes de que isso pode demorar anos ou apenas alguns meses. Essa é a parte mais difícil.





Evitar os "abandonos sucessivos"

Uma das principais perguntas que as famílias de acolhimento colocam tem a ver com o eventual contacto com a família de origem da criança. Ana Gaspar explica que não há situações estanques. "Não é obrigatório que exista, mas também não é vedado. O contacto com a família de origem é protegido por lei e, muitas vezes, necessário. Estes encontros acontecem em espaços neutros (e não na casa da família de acolhimento) com o acompanhamento dos nossos técnicos. Mas se for desejado e benéfico para ambas as famílias e para a integração da criança também pode existir esse convívio", explica ao CM.

Tome nota: 213263063, 910051226 ou 910047370. Pode ainda visitar o site servico.acolhimentofamiliar@scml.pt. Qualquer pessoa, individualmente considerada ou em família, desde que um dos seus elementos tenha mais de 25 anos, pode candidatar-se a família de acolhimento. Há cerca de 1250 crianças em casas de acolhimento no distrito de Lisboa, à espera de uma família que as ajude a crescer. Se quiser mais informações ligueou. Pode ainda visitar o site www.scml.pt ou enviar um email para

Em Lisboa, no final de 2020, antes desta campanha da SCML, não existiam famílias de acolhimento. "O programa estava parado. Chegámos a ter, há alguns anos, um número superior a quatro dígitos, mas na sua maioria eram pessoas com laços biológicos que acolhiam as crianças. A legislação deixou de permitir que se fizessem acolhimentos familiares com laços biológicos, por isso o número de famílias diminuiu consideravelmente. Por outro lado, não se garantia o acompanhamento técnico permanente que hoje é obrigatório", relata. A atual bolsa de famílias de acolhimento é um programa totalmente reformulado, que dá primazia " à estabilidade e à continuidade do projeto de vida da criança". "Não queremos situações de abandonos sucessivos", frisa.