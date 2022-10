Temporada de concertos em São Roque

Considerada uma das melhores e mais antigas temporadas de música de Lisboa, a Temporada de Música em São Roque (TMSR), organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, inclui anualmente no seu programa algumas das orquestras e coros mais importantes do panorama da música clássica portuguesa. O maestro Filipe Carvalheiro, revela porque é tão especial este evento, cuja 34ª edição arranca já no próximo dia 14.



O que destaca na programação deste ano? O programa dos concertos da 34ª edição da Temporada Música em São Roque cobre cerca de 500 anos de história da música, incluindo um conjunto de obras antigas e obras recentes, em estreia moderna ou absoluta. Os concertos foram selecionados de entre um conjunto de quase setenta propostas apresentadas por músicos e por agrupamentos.

Qual a importância da TMSR para a Santa Casa e os seus espaços museológicos? A criação da TMSR está intimamente ligada à divulgação do património arquitetónico da SCML. É uma forma de proporcionar uma experiência viva, não estática, ligada à formidável riqueza deste património. Em diversos casos os concertos são precedidos por visitas guiadas, orientadas por conhecedores profundos deste património, e a apreciação da arquitetura e da música tornam-se um contínuo, orgânico. Estes monumentos são emblemáticos da cidade de Lisboa e a Temporada oferece aos lisboetas uma oportunidade única de os conhecer nessa perspetiva mais abrangente. Com a transmissão em direto dos concertos online, expandimos ao público que não pode deslocar-se a Lisboa, a possibilidade de assistir aos nossos concertos e isso é para nós muito gratificante.

O maestro Filipe Carvalheiro é o Diretor Artístico da 34ª Temporada de Música em São Roque

O que torna este encontro ímpar no panorama português?

O apoio, nalguns casos continuado, a agrupamentos residentes em Portugal mas sem ligações institucionais. Este apoio continuado é decisivo para o desenvolvimento cabal das suas visões artísticas e para a definição e afirmação do seu perfil no meio musical europeu.

A entrada é gratuita. O evento faz chegar a música erudita a mais públicos?

Esse é um dos fatores que torna acessível este tipo de música a um público mais vasto, mas creio que não é o único. Ao privilegiarmos a música portuguesa e os músicos ativos em Portugal, estamos a criar um acontecimento comunitário e a derrubar barreiras entre o público e os seus músicos. A localização e características dos locais onde decorrem os concertos, assim como um ambiente mais informal do que o habitual de uma sala de concertos são aspetos igualmente importantes. Tentamos que o nosso público se sinta confortável e bem recebido, num ambiente familiar e acolhedor. Decisiva para criar esse ambiente é a dedicação e empenho da nossa equipa inestimável de colaboradores.

34ª Temporada música em São Roque

Programa

14 outubro _ 11 novembro

14 OUT

CORO GULBENKIAN

21h / IGREJA DE SÃO ROQUE

Polifonia Portuguesa

A “Idade de Ouro” da polifonia portuguesa: música da Sé de Évora

16 OUT

CAMERATA ATLÂNTICA

16h30 / CONVENTO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

(En)Cantos e (An)Danças

“No início não era o Verbo”, mas o som, a música… Obras de Alexandre Delgado, Anne Victorino d’Almeida, Eurico Carrapatoso, Constança Capdeville e Sérgio Azevedo, com duas estreias mundiais, uma delas em homenagem a Paula Rego

21 OUT

AMERICANTIGA ENSEMBLE

21h / IGREJA DE SÃO ROQUE

D. Pedro e a Música no “Grito do Ipiranga”

Viagem inédita à música e estética de 1822 e ao impacto da Proclamação da Independência do Brasil por D. Pedro. Estreia de obras de André da Silva Gomes e João de Deus de Castro Lobo

23 OUT

QUINTETO DE SOPROS DO VALE

16h30 / CONVENTO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

O legado português para quinteto de sopros

Música criada por compositores portugueses da segunda metade do século XX. Escrita, esquecida e agora revelada

28 OUT

CONCERTO CAMPESTRE

21h / IGREJA DE SÃO ROQUE

“Oh que admirable obra”

Estreia moderna de vilancicos de João Pedro de Almeida Mota, em contraponto com obras religiosas de Pedro Avondano, Ambrosio Molinero e J. S. Bach

30 OUT

GRUPO DE MÚSICA CONTEMPORÂNEA DE LISBOA

16h30 / CONVENTO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

“Voce Meam”

A contemplação perante o divino. O sentimento religioso de Ivan Moody e Alfredo Teixeira, o sensorialismo de Constança Capdeville, o arrojo de Jorge Peixinho e a candura de Clotilde Rosa

4 NOV

LUDOVICE ENSEMBLE

21h / IGREJA DE SÃO ROQUE

Presépios cantados: o Natal na Capela Real e Patriarcal de Lisboa

«Messa Pastorale» de Giovanni Giorgi: cantar o mistério do Natal com o virtuosismo dos anjos e a ingenuidade dos pastores

5 NOV

O BANDO DE SURUNYO

16h30 / CONVENTO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

“Mulieres” – retratos sonoros e poéticos do feminino no despontar da Idade Moderna

Recitação de textos originais de Pedro Braga Falcão intercalada com obras do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Estreia de uma obra original, encomendada a João Madureira

6 NOV

JOÃO COSTA FERREIRA

16h30 / CONVENTO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

À descoberta de Vianna da Motta: de 1873 a 1883

Estreia absoluta de um vasto conjunto de obras que o prodigioso compositor escreveu entre os 5 e os 14 anos

11 NOV

SOLISTAS DA ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

21h / IGREJA DE SÃO ROQUE

Uma Viagem no Centro da Europa

De Itália com Boccherini, passando pela Áustria, Chéquia e Alemanha, terminando em Inglaterra. Percurso idêntico ao do compositor alemão, naturalizado britânico, G.F. Händel.

BILHETES Gratuitos, limitados às lotações. Disponíveis no Museu de São Roque