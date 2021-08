Uma referência na formação de profissionais de saúde

A Escola Superior de Saúde do Alcoitão (ESSAlcoitão) é uma referência em Portugal no ensino e na qualificação de profissionais de saúde nas áreas de Fisioterapia, Terapia da Fala e Terapia Ocupacional. Pioneira, com provas dadas e olhos postos nas exigências do futuro, a ESSAlcoitão tem um corpo docente que alia competência académica à experiência profissional.

"Verdadeira preocupação e respeito pelo outro"

Correio da Manhã – Que capacidades tem de ter um candidato ao curso de Fisioterapia?

Ana Isabel Vieira, coordenadora do Departamento de Fisioterapia – Para além da necessidade de desenvolvimento de um pensamento analítico e crítico, necessário para a resolução de problemas, os estudantes têm de desenvolver sensibilidade, compaixão, integridade e uma verdadeira preocupação e respeito pelo outro. O que observamos é que as maiores fontes de stress nos estudantes, são a grande exigência académica e, durante os estágios clínicos, a exigência do trabalho em contexto real, nomeadamente, o confronto com a necessidade de constante adaptação e o imperativo de criar uma relação terapêutica adequada e efectiva com o utente e os seus cuidadores, gerindo o sofrimento e as expectativas.

– Como são trabalhadas essas competências?

– Num modelo pedagógico centrado nas competências a atingir, utilizando estratégias ativas de ensino e aprendizagem e de responsabilização dos estudantes pelo seu percurso.

"Capacitação promove saúde bem-estar e qualidade de vida"

Correio da Manhã – A quem se destina a terapia ocupacional?

Isabel Ferreira, coordenadora do Departamento de Terapia Ocupacional – A terapia ocupacional fornece suporte prático para capacitar as pessoas (adultos ou crianças, com uma ampla gama de condições), facilitar a recuperação e superar as barreiras que as impedem de realizar as atividades que são importantes para elas. Esse suporte aumenta a independência e a satisfação das pessoas em todos os aspetos da vida. Podem ser tarefas essenciais do dia a dia, como autocuidados, trabalho ou lazer. O terapeuta intervém junto da comunidade, pode promover a reabilitação profissional ou a justiça social.

– Que competências os alunos têm de desenvolver?

– Competências pessoais não se relacionam diretamente com o trabalho, mas usamo-las regularmente para fazer o nosso trabalho. Incluem a comunicação, ética de trabalho, adaptabilidade, pensamento crítico, empatia e gestão de tempo.

"Intervenção pode iniciar-se antes do nascimento"

Correio da Manhã – A formação é muito exigente?

Ana Margarida Grilo, coordenadora do Departamento de Terapia da Fala * – Muito exigente face à sua vasta área de abrangência e às competências de prevenção, aconselhamento e bem-estar, rastreio, avaliação, diagnóstico e intervenção. Desenvolve-se em qualquer fase do ciclo de vida da pessoa. A intervenção pode iniciar-se mesmo antes do nascimento. Se os pais de um bebé sabem que ele vai nascer com uma fenda lábio palatina, há que capacitá-los para enfrentar as dificuldades.

– Numa sociedade cada vez mais envelhecida, será uma profissão mais procurada?

– Manter a qualidade de vida como ser ativo que fala, compreende, discute, argumenta e reclama passa por todos os dias ser capaz de comunicar. Qualquer limitação nas capacidades de comunicação, linguagem, fala ou de alimentação restringem a pessoa, conduzindo a um isolamento e à não interação social.

(* com Prof. Adj. Maria Dulce Tavares).