Dez anos de bons projetos sociais

Em 2014, a REN – Redes Energéticas Nacionais – reforçou a sua politica de responsabilidade social, criando um prémio para apoiar projetos inovadores que respondam a problemas sociais em Portugal. Para o concretizar foi buscar a Stone Soup, uma empresa social de consultoria estratégica, que desenhou esta iniciativa para ser um pouco diferente do habitual. Assim nascia o Prémio AGIR da REN.

"A preocupação da REN foi não só garantir que os projetos que são distinguidos têm um impacto real no terreno, mas que o fazem com algum tipo de inovação", explica Cláudia Pedra, managing partner da Stone Soup. Através da "sua" empresa, a REN também procura que as entidades distinguidas "tenham um apoio muito forte e direto na concretização e avaliação dos projetos apoiados no âmbito do AGIR". Este apoio manifesta-se "através de visitas técnicas a projetos que são candidatos ao Prémio, da flexibilidade que existe nas candidaturas e depois na execução, acompanhamento e avaliação do projeto por avaliadores qualificados nos temas que estão em causa em cada projeto", afirma a responsável.

Relevância e atualidade

Uma outra característica distintiva do AGIR é a preocupação com a relevância e atualidade do Prémio. "O prémio tem todos os anos um tema diferente, que é discutido e aprovado com a REN, em função do que está a acontecer em Portugal e no mundo, o que permite uma atualização constante da iniciativa", conta Cláudia Pedra. Assim, em 2014, a primeira edição do AGIR teve como tema a criação de emprego. Nas edições seguintes foram apoiados projetos em temas tão diversos como o envelhecimento ativo, o combate à pobreza e exclusão social, a inserção laboral de pessoas com deficiência, a preservação do património natural, o combate ao abandono escolar e promoção do sucesso escolar, a promoção de emprego para pessoas vulneráveis, a inovação social na resposta à Covid-19 e a promoção do meio ambiente, biodiversidade e combate às alterações climáticas.

Objetivos de desenvolvimento sustentável

Na edição de 2023, cujos vencedores serão anunciados este mês, o prémio AGIR irá distinguir projetos que estão a contribuir para que se cumpram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030. "Estamos em 2024, a seis anos de 2030, o que em termos mundiais é muito pouco tempo. Em muitos dos 17 objetivos que foram fixados em 2015, não se estão a ter os resultados e os impactos necessários a nível global, o que tem impacto também em termos nacionais e a nível local", informa Cláudia Pedra.

No entender da REN, "este é o momento para apoiar projetos com qualidade, que estão a contribuir para cumprir as metas de desenvolvimento sustentável com propostas inovadoras", afirma a responsável. Segundo a consultora, é importante mostrar que, "embora o ritmo não seja ainda o desejável, está a haver progressos no terreno e uma evolução que, em casos específicos, está a ser bastante impactante".





Mais e melhores candidaturas

Olhando para esta década de trabalho conjunto com a REN no Prémio AGIR, o balanço que a responsável da Stone Soup faz é muito positivo e gratificante: "Nestes dez anos, em que recebemos mais de 800 candidaturas, há uma tendência clara para a melhoria geral da qualidade dos projetos apresentados, independentemente dos temas. E, em alguns dos temas ambientais e sociais que fomos selecionando ao longo dos anos, recebemos candidaturas muito fortes, com grande preparação técnica, de nível mundial." Outro aspeto notável da iniciativa da REN, segundo Cláudia Pedra, é "o aumento constante da notoriedade e prestigio do prémio", o qual, por isso mesmo, atrai mais e melhores candidaturas. "Aliás, existe uma forte aposta na comunicação dos projetos distinguidos, que também é diferenciadora face a outras iniciativas do género", sublinha.

Cláudia Pedra refere que a aposta da REN no trabalho da Stone Soup, de avaliação e acompanhamento de tantos projetos, com equipas qualificadas num contexto de flexibilidade, é "muito importante para a empresa". Esta abordagem técnica mais intensa "beneficia muito as entidades que concorrem porque privilegia a qualificação das candidaturas, a capacitação das entidades e a melhoria do impacto dos projetos". Esta é uma parceria importante para a Stone Soup, cuja missão é maximizar o impacto social das organizações e iniciativas sociais.

Com projetos em 61 países, a consultora tem 15 anos de existência e trabalha em mais de 350 projetos com 200 clientes de todos as dimensões e de uma grande variedade de setores, seja no público ou no privado e na economia social, em projetos cariz ambiental, social e cultural.