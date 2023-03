“No Prémio AGIR asseguramos que o dinheiro está a ajudar as pessoas, as comunidades e os ecossistemas”

Já são mais de 15 mil pessoas apoiadas através de 24 projetos premiados pela REN desde 2014. Uma ação que se traduz em empregos criados, em novas empresas lançadas, em pessoas vulneráveis ajudadas, em comunidades menos desertificadas, e em áreas naturais mais protegidas e com maior diversidade.

Em 2022, a REN, assessorada pela Stone Soup Consulting, escolheu como tema para o Prémio AGIR a promoção do meio ambiente, da biodiversidade e o combate às alterações climáticas, tendo em conta a crise ambiental que, em Portugal, se manifesta por períodos de seca prolongada. Segundo Cláudia Pedra, managing partner da Stone Soup, "uma das grandes diferenças do Prémio AGIR em relação a outros prémios é que a REN não escolhe os temas em função do seu interesse ou da ligação próxima àquilo que é a sua ação empresarial e o seu negócio. Todos os anos temos reuniões em que decidimos o tema do prémio de entre aqueles que consideramos serem os temas mais urgentes e prementes para a sociedade portuguesa."

Apoiar iniciativas em temas urgentes para Portugal

Assim, em 2021, por exemplo, os prémios foram para a inovação social face à pandemia Covid. Desde 2014, o Prémio AGIR já se dedicou a iniciativas em temas tão diversos como o combate ao abandono escolar, a promoção do emprego para pessoas vulneráveis, o envelhecimento ativo, ou o combate à pobreza e exclusão social. Sempre apoiando associações, empresas e organizações com ou sem fins lucrativos.

Uma outra diferença importante neste prémio é ter uma avaliação sistemática do seu impacto. Para os premiados, a relação com a REN através da Stone Soup não acaba no momento da atribuição do prémio. As duas empresas irão monitorizar a execução do projeto a que foi atribuído o prémio e vão avaliar o seu impacto ao fim de um ano, procurando garantir que o prémio tem um impacto positivo naquelas pessoas, comunidades e ecossistemas.

"Felizmente podemos garantir que todos os projetos apoiados tiveram um impacto positivo na sociedade portuguesa, independentemente dos montantes atribuídos", garante Cláudia Pedra. "E não se trata apenas de impactos de curto e médio prazo. Procuramos premiar projetos que tenham um efeito sistémico, de longo prazo." Segundo a responsável, "escolhemos os premiados também em função de estimar que aquilo que estas entidades fizerem em 2023 ainda fará sentir os seus efeitos em 2030 ou mais além". Recorde-se que o primeiro prémio são 30 mil euros, o segundo 15 mil, e o terceiro classificado fica com cinco mil euros.

Importante garantir um impacto positivo real na sociedade

Neste contexto, a responsável da Stone Soup afirma: "Para a REN é muito importante garantir que o prémio tem um impacto real, que existe um retorno para a sociedade do que é investido pela REN." Para a Stone Soup, uma empresa portuguesa de consultoria com 14 anos de existência e projetos realizados em 53 países, esta parceria estratégica com a REN, em que conceberam, desenvolveram e executaram em conjunto o Prémio AGIR desde o seu início, é muito importante. A Stone Soup tem 14 áreas de serviço para ajudar as organizações na estratégia e no desenvolvimento organizacional, com projetos que vão do planeamento estratégico às estratégias de investimento e análise financeira. "Mas o projeto com a REN é especialmente interessante pelo carácter de aposta estratégica, com continuidade, monitorização e avaliação contínuas dos projetos, e de todo o Prémio, ao longo de vários anos", afirma Cláudia Pedra.

Vencedores de 2022 anunciados nos próximos dias

Na edição de 2022, cujos vencedores serão anunciados nos próximos dias, o destaque irá para os projetos que no nosso país contribuem para melhorar o meio ambiente, promover a biodiversidade e combater as alterações climáticas.

Uma área onde, para além do Prémio, a REN "tem tido um papel relevante na proteção ambiental ao longo dos anos.