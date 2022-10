Primeira edição foi um grande sucesso

Pela primeira vez, a Tranquilidade I Generali organizou no nosso país o Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME. Foram recebidas 480 candidaturas, e apesar de o foco desta edição estar na sustentabilidade ambiental, 94% dos candidatos reportaram também ações de sustentabilidade nas categorias comunidade e bem-estar dos colaboradores e famílias. No âmbito da sustentabilidade ambiental, 65% das candidaturas foram catalogadas em mais do que uma das quatro áreas de intervenção: modelo de negócio, produtos e serviços, inovação e transformação digital.

Vencedor com projeto para desperdício zero

Após uma primeira fase de análise foram escolhidos, por um júri altamente qualificado com o apoio da consultora EY, 10 projetos finalistas. Desta dezena de projetos saíram duas menções honrosas e um vencedor. A candidatura vencedora foi apresentada pela Vasconcelos & Companhia, empresa do setor dos artigos em pele, um negócio familiar nascido em 1961, em São João da Madeira. O projeto “Leather Goods by Belcinto” está a acabar com o desperdício de matérias-primas numa empresa que sempre teve uma grande preocupação com a sustentabilidade, o que a tornou pioneira neste tema, no setor dos artigos em pele.

Como explica Ana Maria Vasconcelos, em nome da direção da empresa, “o objetivo do projeto é, a partir dos excedentes de matéria-prima das coleções e produtos que fazemos para clientes, fabricar produtos nossos, que reutilizam a totalidade desse material. São peças únicas, no conceito de desperdício zero.”

Economia azul vai a Bruxelas

As três iniciativas distinguidas pelo júri nacional (Vasconcelos & Companhia: Leather Goods by Balcinto; ALGAPlus: Derivatives; Promecel: Purpose with Sustainbility) foram depois submetidas ao júri internacional e a iniciativa da ALGAPlus foi a escolhida para representar Portugal em Bruxelas, de onde sairá o “Heróis Europeu de Sustentabilidade” de 2022. A empresa, sediada perto de Aveiro, já tem vários anos de existência e é considerada um exemplo das possibilidades de aliar a economia azul, ligada ao mar, com a economia circular, obtendo um impacto ecológico positivo.



Helena Abreu e Hugo Santos, gerentes da ALGAPlus e Margarida Martins, gestora de projetos de inovação receberam a Menção Honrosa

José Manuel Silva, gerente da Promecel – Indústria de Componentes Mecânicos e Elétricos, Lda., e Eliana Lopes, responsável de Qualidade e Ambiente, receberam das mãos de Pedro Carvalho e João Barata a Menção Honrosa

A outra menção honrosa foi atribuída à Promecel – Indústria de Componentes Mecânicos e Elétricos, com o projeto “PPS – Promecel Purpose with Sustainability”. A candidatura foi desenvolvida a partir do projeto e construção de uma nova unidade fabril pensada de raiz para maximizar a sustentabilidade da atividade. A lista de finalistas conclui-se com a Adega Cooperativa de Borba; a Extruplás, reciclagem, recuperação e fabrico de produtos plásticos; a Floating Particle, investigação e desenvolvimento; a For Teams, advertising e merchandising; e a Vitropor, sociedade portuguesa de vidro temperado.

Assim se cumpriu a primeira etapa de um projeto que visa promover modelos de negócio sustentáveis, valorizar e reconhecer as melhores práticas de sustentabilidade, e promover o debate sobre o tema da sustentabilidade. A última etapa terá lugar em Bruxelas, a 26 de outubro, com a final europeia.