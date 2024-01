SIRL vive momento histórico

A SIRL inaugurou, no passado dia 14 de janeiro, a sua nova unidade industrial, a A6. No mesmo dia, a empresa que fabrica e comercializa máquinas e ferramentas para a construção civil também mostrou publicamente a ampliação feita numa unidade industrial já existente, a A1. Nesta unidade, foram feitos novos investimentos em equipamentos de alta tecnologia que estão a melhorar o dia a dia da produção.

Já na unidade industrial A6 mostrou-se o funcionamento das racks móveis (estruturas para guardar e movimentar material), que rentabilizam o espaço de armazenamento e melhoram organização do produto. Esta nova unidade tem 8.000 m2, dotando a SIRL de 36.000 m2 de área produtiva, e permitirá a ampliação de linhas de produção já existentes. É o caso das linhas de produção de betoneiras e da linha de produção de carros de mão, as quais se espera possam produzir cerca de 150 mil unidades por ano.

A Fast Mix vai revolucionar o mercado

Na unidade industrial A6 também foi criada uma linha de novos produtos, nomeadamente a inovadora Fast Mix, que promete revolucionar o mercado europeu, uma vez que funciona como betoneira, carro de mão e pode ter motorização a bateria, elétrica ou gasolina.





Este é, sem dúvida, "um momento histórico para a SIRL, para Penela, para Portugal e para a União Europeia", assegurou Mário Simões, charmain da SIRL. O fundador e administrador da empresa, acompanhado pelo filho João Mário Simões, recordou igualmente que durante dois anos desenvolveram um produto inovador e que promete manter a SIRL na linha da frente, pois "é a primeira e única empresa na União Europeia a produzir uma betoneira ‘verde’". Palavras proferidas na inauguração das unidades industriais, em que estiveram presentes colaboradores da SIRL e várias entidades convidadas, destacando-se Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial.

Um agradecimento especial

Aproveitando a presença de Ana Abrunhosa nas cerimónias de inauguração dos dois projetos, ambos promovidos pelo programa Sistemas de Incentivos (SI) Inovação do Portugal 2020, Mário Simões agradeceu ao Ministério da Coesão Territorial e à CCDRC, pelo apoio na desburocratização do processo, e à equipa de colaboradores da SIRL, que "sempre investiram o seu tempo neste projeto e que teve um investimento total de sete milhões de euros". "Os incentivos recebidos pelo bom desempenho na execução são fundamentais para a empresa, pois assim conseguimos investir mais e melhor", realçou. Os investimentos utilizados além da infraestrutura, como os novos robôs, CNC e outras máquinas, permitem fazer uma "revolução tecnológica" e continuar na "linha da frente".

Uma empresa que se preocupa com os seus trabalhadores

A SIRL não tem sucesso apenas nos negócios. No ADN da empresa está o bem-estar dos colaboradores, pelo que todos têm um conjunto de regalias que permitem a melhoria das condições de vida, destacando-se a equipa de médicos do projeto SIRL Saúde, um seguro de saúde completo que pode ser estendido aos familiares diretos, apoio à natalidade e apoio escolar, no qual o mérito é valorizado.

Na SIRL, segundo Mário Simões, também nenhum trabalhador recebe apenas o ordenado mínimo nem o subsídio de alimentação estabelecido, e confessou um desejo, no passado dia 14 de janeiro: "Gostava que os salários até mil euros estivessem isentos de IRS. Assim seria um sinal de estímulo a todos, para que Portugal dê um passo em frente em termos salariais e fiscais. Sei que não é hábito os empresários defenderem esta medida, mas mais uma vez a SIRL é diferente."

Essa diferença fica ainda evidente na mão de obra estrangeira, que tem sido recrutada na sua maioria nos países de origem. "Hoje temos colaboradores de nove nacionalidades. A todos eles foi cedido, durante o seu trabalho na SIRL, habitação, água, luz e internet, ao contrário do que vemos na televisão todos os dias, onde muitos vivem e trabalham em condições indignas no nosso país."





Espera-se que a nova unidade industrial da SIRL possa produzir cerca de 150 mil unidades de betoneiras e de carros de mão por ano







As betoneiras são a estrela da companhia

A SIRL nasceu em 1988, numa garagem com 25m2. Hoje, a empresa sediada em Penela, é uma PME Excelência, o que acontece há 12 anos consecutivos e fabrica uma vasta gama de produtos para a construção civil, embora as betoneiras sejam o seu produto-estrela e o core business, representando mais de 50% do volume de negócios. A internacionalização é um dos grandes focos, da empresa, a qual já "representa mais de 60% do volume de faturação", explica Mário Simões.



A SIRL em números

400 betoneiras por dia produz a SIRL, tendo um leque de 158 modelos diferentes.

5000 de máquinas de compactação. Este é o número que se prevê que a empresa consiga produzir este ano

5 novos mercados conquistados em 2023. A SIRL está assim presente em 95 países, em quatro continentes.

156 colaboradores, sendo que mais de 60% são mulheres