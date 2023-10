"Herói da Sustentabilidade" anunciado em breve

Amanhã, a partir das 16h30, realiza-se a cerimónia de anúncio dos distinguidos da 2ª edição do SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME.As mais de 500 candidaturas recebidas nesta edição, de todo o território continental e ilhas, superaram o objetivo estabelecido para 2023. Destas candidaturas, o júri selecionou 12 projetos finalistas, de entre os quais foram distinguidas três PME heróis da sustentabilidade.

Nesta 2ª edição em Portugal o SME EnterPRIZE alargou o foco para além da sustentabilidade ambiental e passou a abranger também a sustentabilidade social.

As vertentes alvo de análise e avaliação são as seguintes: Modelo de negócio; Pessoas (i.e., diversidade, equidade e inclusão); Inovação e transformação digital; Produto/Oferta; e Serviços.

A sustentabilidade está na origem da estratégia do Grupo Generali, que atua como grupo segurador responsável, investidor responsável, empregador responsável e cidadão responsável, com foco na construção de uma sociedade mais resiliente e mais justa.

Com este prémio, a Tranquilidade Generali tem por objetivo inspirar e incentivar modelos de negócio que aliem inovação e práticas de sustentabilidade com impacto positivo na sociedade, no ambiente e na economia real, bem como promover o debate público sobre a sustentabilidade.

Prémios



A empresa vencedora receberá seguros e serviços da Tranquilidade avaliados em 15 mil euros e também uma forte exposição mediática e publicitária nos meios do Grupo Cofina Media.

A 28 de novembro, o vencedor nacional vai ainda participar na cerimónia europeia, em Bruxelas, onde representará Portugal. Este evento final acontece para celebrar os Heróis Europeus da Sustentabilidade dos nove países participantes e conta com a presença de representantes da Comissão Europeia.

Mais informação, incluindo o programa da cerimónia, disponíveis aqui.



Iniciativa em associação com o Correio da Manhã e a Sábado



O SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME é uma iniciativa da Generali Tranquilidade, em associação com o Correio da Manhã e a Sábado, que conta com a EY, como knowledge partner, responsável pela metodologia, receção e análise das candidaturas. O júri é constituído por um grupo de personalidades independentes, figuras destacadas da área empresarial, académica, associativa e governamental, com provas dadas na área da sustentabilidade.



Júri da iniciativa

Alberto Castro, economista e professor, Católica Porto Business School

Alexandra Azevedo, presidente da Direção Nacional, Quercus

Gonçalo Salazar Leite, professor Convidado, Católica Lisbon SBE

Isabel Capeloa Gil, reitora, Universidade Católica Portuguesa

João W. Meneses, secretary general, BCSD Portugal

Joaquim Macedo de Sousa, diretor Executivo, HIESE – Habitat de Inovação Empresarial nos Setores Estratégicos

Jorge Portugal, diretor geral, COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação

Luís Veiga Martins, associate dean e diretor de Sustentabilidade, Comunity Engagement & Sustainable Impact e Nova School of Business and Economics

Luísa Schmidt, socióloga, ICS-UL e coordenadora do Observa - Observatório de Ambiente, Território e Sociedade

Margarida Couto, presidente, GRACE – Empresas Responsáveis

Nelson Lage, presidente do Conselho de Administração, ADENE - Agência Portuguesa da Energia

Nuno Gonçalves, vogal do Conselho Diretivo, IAPMEI

Nuno Lacasta, presidente do Conselho Diretivo, APA – Agência Portuguesa do Ambiente

Nuno Mangas, presidente, COMPETE 2020