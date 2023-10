E os vencedores são...

O vencedor nacional este ano foi a Miranda & Irmão, empresa que produz componentes para bicicletas das melhores marcas mundiais. As menções honrosas foram para a Valérius, com um projeto único de reutilização dos desperdícios e do lixo têxtil, e para o Neya Porto Hotel, um estabelecimento que se diferencia dos outros pela sua dedicação à sustentabilidade.

Vencedor: Miranda & Irmão

Com uma história de 73 anos, a Miranda & Irmão tornou-se uma empresa de referência na produção de componentes para as melhores marcas de bicicletas. Não só pela utilização de materiais reciclados, mas também pelas excelentes práticas ambientais da própria empresa. Com mais de 200 colaboradores, a Miranda & Irmão teve um volume de negócios de 36,9 milhões de euros e exporta mais de 90% da sua produção, a partir da zona de Águeda.

Menção Honrosa: Valérius

Nascida em 1984, a Valérius é uma empresa têxtil que procura resolver o problema do desperdício têxtil, reciclando e dando nova vida ao que não é utilizado na produção têxtil, bem como a vestuário e outros têxteis em fim de vida, evitando que acabem incinerados ou em aterros. Sediada perto de Vila do Conde, a Valérius emprega 162 colaboradores, exporta 85% da produção e teve um volume de negócios de 35,8 milhões de euros.

Menção Honrosa: Porto Neya Hotel

Situado no Porto, na zona da Alfândega, este hotel, fundado em 2020, diferencia-se pela sustentabilidade, e distingue-se por ter sido construído de raiz para ser um hotel sustentável. O edifício tem certificação ambiental e é abastecido com energia verde. O hotel aplica as práticas mais avançadas de reciclagem e tem uma pegada positiva em termos económicos, ambientais e sociais. Com 63 colaboradores, o Neya Porto Hotel teve em 2022 um volume de negócios de mais de 3,5 milhões de euros.

Os outros finalistas

Na cerimónia, foram também distinguidos os restantes finalistas desta edição do SME Enterprize: Cooperativa Agrícola de Oliveira do Bairro e Vagos, com um projeto de sustentabilidade e economia circular; Eco Glamping Gardunha, com o projeto "pensar e agir com sustentabilidade"; Greendet – Detergentes Ecológicos, com o projeto "Plastic Free"; Liago – Comércio e Indústria de Calçado, com o projeto de colas de base aquosa; Miguel Sousa Confeções, com um projeto de inovação; Orivárzea, com projeto de sustentabilidade do arroz carolino das lezírias ribatejanas; Pico Tango, com o banco de fraldas reutilizáveis; Studio Neves com um projeto de inovação no processo de fabricação; e finalmente Uziel Carvalho, com um projeto de produção de leite ambientalmente sustentável.

A Tranquilidade Generali lançou este ano o Prémio Agente Sustentável para distinguir os agentes com práticas mais sustentáveis e mais proativos na promoção destes temas e da literacia financeira. Foram distinguidos a Rita Paulo Mediação de Seguros (agente exclusivo) e a Nacionalgest (agente multimarca).