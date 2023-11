A pedalar para um mundo mais sustentável

Fundada em 1950, a Miranda & Irmão é uma PME portuguesa que se tem vindo a afirmar no mercado global do fabrico de componentes sustentáveis para bicicletas, com a marca Miranda Bike Parts. Uma afirmação que não decorre apenas da qualidade, flexibilidade e inovação dos seus produtos, mas também da sua estratégia de sustentabilidade, que a levou à liderança na produção deste tipo de componentes para as melhores marcas de bicicletas do mundo.

Situada na zona de Águeda, a empresa dedicou-se inicialmente à produção de componentes complementares para bicicletas, como buzinas e bombas de ar. Já nos anos 70, e acompanhando a evolução do mercado nacional, a empresa passou a produzir componentes para motas, como travões e farolins. Com a deslocalização desta indústria para a Ásia, no início deste século a Miranda & Irmão voltou a dedicar-se ao fabrico de componentes para bicicletas, indústria em que se tem vindo a afirmar através da implementação de uma estratégia de sustentabilidade a todos os níveis.

Nesta estratégia, a Miranda & Irmão tem tirado proveito de ter investido para ter na empresa praticamente todas as fases do processo de fabrico destes componentes. O que lhe permite aplicar critérios de sustentabilidade desde o desenho das peças até à expedição dos componentes, passando pelo seu fabrico. A preocupação em aproveitar ao máximo os materiais e em reduzir o desperdício está sempre presente, com 90% do desperdício da empresa a ser reaproveitado das mais diversas formas. A Miranda & Irmão é o único fabricante do setor que têm as certificações ASI (Aluminium Stewardship Initiative) e ResponsibleSteel, e que utiliza, na sua produção, entre 75% e 90% de alumínio reciclado (sem perda de caracteristicas técnicas), composto também por algum do desperdício que produz, e que consegue assim reintegrar no processo produtivo.

"Estamos um passo à frente da concorrência, não só na sustentabilidade, mas também na qualidade e na capacidade de personalização dos componentes. O termos um conjunto grande de processos dentro da empresa (verticalização) também nos ajuda na questão da sustentabilidade, desde o aproveitamento de materiais, passando pela eficiência energética, até à redução de desperdício", afirma João Miranda, administrador, e parte da terceira geração a gerir esta empresa familiar, acrescentando que "a ambição é ser a empresa mais sustentável neste ramo a nível mundial". Na Miranda & Irmão, refere este responsável, "os processos estão pensados de forma a serem o mais sustentáveis que for possível. Aprofundamos cada processo produtivo que implementamos na empresa para perceber até onde podemos ir em ganhos de sustentabilidade. É dessa forma que conseguimos, por exemplo, produzir um cranque de bicicleta, que é um dos nossos produtos principais, emitindo apenas cinco gramas de CO2".







Bike park é iniciativa única

No entanto, o compromisso da empresa com a sustentabilidade vai muito para além do processo de fabrico. A energia que a Miranda & Irmão usa é 100% verde, sendo um quarto dessa energia produzida pela empresa, com recurso a painéis solares. Este é um exemplo dos investimentos estratégicos que tem sido feito na sustentabilidade da empresa e que tem permitido, por exemplo, ganhar eficiência energética, reduzir a utilização de recursos como a água e aumentar a utilização de materiais reciclados, por exemplo, no packaging.

Um exemplo mais recente, e único em Portugal, de investimento da empresa na sustentabilidade, foi a criação de um bike park com 50 bicicletas elétricas, que podem ser recarregadas na empresa e ativadas com um cartão, existindo um "ranking" com recompensas para quem as utilizar mais. "A ideia também é reduzir ao máximo o parque de carros aqui na empresa e gerar poupanças para quem usar as bicicletas da empresa. E também testamos os nossos produtos nas bicicletas", afirma o administrador.

Em termos de negócio, esta diferenciação pela sustentabilidade tem sido valorizada pelas marcas de bicicletas cujos consumidores finais também valorizam cada vez mais este fator nos equipamentos que usam. Como afirma João Miranda, "nós temos divulgado as nossas boas-práticas e sabemos que estamos no bom caminho em termos de negócio. Assumimos um conjunto de compromissos de sustentabilidade da indústria, como o Shift Cycling Culture e o Cycling Industry Sustainable Packaging Pledge, investimos em certificações de qualidade e ambientais, e estamos a reportar o progresso no caminho para cumprir os nossos compromissos de desenvolvimento sustentável", explica.





"Estamos um passo à frente da concorrência, não só na sustentabilidade, mas também na qualidade e na capacidade de personalização dos componentes." João Miranda, administrador da Miranda & Irmão

Compromisso com ODS

Refira-se que a Miranda & Irmão, dando um exemplo que se espera venha a ser cada vez mais seguido nas PME portuguesas, tem compromissos pú‎blicos assumidos com 13 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, assumindo uma abordagem global à sustentabilidade.

Desde 2020, a empresa passou também a produzir um Relatório de Sustentabilidade, o que representa um compromisso com a transparência e as melhores práticas de sustentabilidade. Refira-se que a empresa tem feito um esforço para racionalizar e localizar a sua cadeia de abastecimento (atualmente 70% em Portugal) para reduzir o seu impacto ambiental.

Top cinco em patentes

No futuro próximo, o progresso da Miranda & Irmão no caminho da sustentabilidade não deverá abrandar, muito devido ao investimento continuado da empresa em inovação. Em 2018, a empresa estava no top cinco das empresas nacionais com mais patentes submetidas no "European Patent Office" e tem o estatuto de PME Inovadora da Associação COTEC – Associação Empresarial para a Inovação. "Nos planos de investimento da empresa e no seu pipeline de inovação estão desenvolvimentos que permitirão novos ganhos de sustentabilidade na empresa e na sua cadeia de abastecimento", garante João Miranda.

Vencer o Prémio

O que pode significar ganhar o Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME da Tranquilidade Generali, para uma PME com práticas de sustentabilidade estabelecidas e integradas, com sucesso, no seu modelo de negócio? Para João Miranda, a questão é mais ampla: "Nós somos um dos maiores fabricantes de componentes para bicicletas e as nossas práticas sustentáveis são reconhecidas e valorizadas pelos fabricantes de bicicletas que são nossos clientes." Todavia, nota, "a empresa e os nossos esforços de sustentabilidade são praticamente desconhecidos do grande público. Resolvemos procurar um maior reconhecimento não só para dar maior visibilidade às nossas boas-práticas junto dos clientes e da sociedade, mas também para comunicar para dentro da empresa."

Para João Miranda, "é importante que os nossos colaboradores vejam reconhecido o esforço que fazem diariamente na fabricação de componentes sustentáveis e mostrar a importância do compromisso da empresa com a sustentabilidade para o seu sucesso".

Um passo à frente

Na perspetiva deste responsável, a liderança em sustentabilidade da empresa no setor tem um motivo principal: "Conseguimos estar um passo à frente porque começámos mais cedo esta aposta e começámos com vontade de mostrar que realmente é possível estar de forma sustentável neste setor das bicicletas, que está ligado diretamente com a natureza."

Com mais de 200 colaboradores, a Miranda teve um volume de negócios de 36,9 milhões de euros em 2022 e exporta mais de 90% da sua produção.

A Equipa Miranda

O compromisso com o bem-estar dos colaboradores faz parte da cultura de sustentabilidade da Miranda & Irmão. Neste contexto, a empresa encoraja a prática do exercício físico e do desporto pelos colaboradores e até tem uma equipa profissional que compete no campeonato mundial de bicicletas elétricas todo-o-terreno.

"Promovemos o desporto e damos oportunidades a jovens talentos através de uma equipa internacional de ciclismo gerida internamente na Miranda (chamada Miranda Factory Team), que integra jovens ciclistas nacionais, e que compete nas maiores provas mundiais de bicicletas elétricas, ou seja, em enduro elétrico", informa João Miranda.

A Miranda Factory Team foi campeã do mundo nesta modalidade em 2020 e tem estado no pódio nos anos seguintes. Para João Miranda, "esta é uma forma de testar os produtos ao mais alto nível, de dar oportunidade a jovens talentos nacionais que de outra forma não iam conseguir competir a este nível, e obviamente para promover o produto". Trata-se de uma modalidade que ainda está na sua infância, mas que a Miranda está a impulsionar em Portugal.