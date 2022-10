Belcinto vence Prémio de Sustentabilidade com desperdício zero

Um projeto sério, difícil, mas possível, e muito recompensador. É assim que a direção da Belcinto vê o projeto “Leather Goods by Belcinto”, com o qual ganhou o Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, SME EnterPRIZE, lançado em Portugal pela Tranquilidade | Grupo Generali. Esta primeira edição foi dedicada às PME com as melhores práticas em sustentabilidade ambiental.

O projeto “Leather Goods by Belcinto” está a acabar com o desperdício de matérias-primas numa empresa que sempre teve uma grande preocupação com a sustentabilidade, o que a tornou pioneira neste tema, no setor dos artigos em pele. Como explica Ana Maria Vasconcelos, em nome da direção da empresa, “o objetivo do projeto é, a partir dos excedentes de matéria-prima das coleções e produtos que fazemos para clientes, fabricar produtos nossos, que reutilizam a totalidade desse material. São peças únicas, no conceito de desperdício zero.”

Durabilidade sem desperdício

Para alcançar esse ideal de acabar com o desperdício de matéria-prima, as equipas da Belcinto têm de pensar no design das peças de forma rigorosa, para realizar todo o potencial dos materiais, garantir a funcionalidade das peças, e satisfazer (e surpreender) os clientes. Isto dentro de um ideal de sustentabilidade e durabilidade que sempre orientou esta empresa familiar, desde que foi fundada em 1961. “Transformamos o desperdício em produtos que são nossos. É o caso do saco ‘Charlie’, um modelo que já fazemos há muitos anos.

"O objetivo do projeto é (...) fabricar produtos nossos, que reutilizam a totalidade desse material"

Ana Maria Vasconcelos, diretora-geral da Belcinto

São objetos únicos, com produção quase peça a peça, contrariando a produção em massa, trazendo mais sustentabilidade à moda”, afirma Ana Maria Vasconcelos.

De grande importância para a capacidade de a Belcinto produzir esta linha própria, baseada no seu conhecimento e na sua história, foi a adoção de metodologias “lean” de produção, com uma preocupação permanente com o desperdício, não só de matérias-primas, como de tempo, energia e outros recursos. Nesta lógica, refere Ana Maria Vasconcelos, a empresa foi acrescentando produtos à sua gama “de forma a haver circularidade nas matérias-primas”. “Quando introduzíamos um produto, introduzíamos outros produtos em função da matéria-prima desperdiçada por esse produto, de forma a não existir desperdício. Isto sempre com muita criatividade, de maneira a consumirmos os excedentes de matéria-prima. Como a moda traz consumo, ao fim destes anos, já temos uma variadíssima gama de produtos desenvolvidos internamente”. O que ajuda à sustentabilidade económica da empresa, mais independente das modas.

Metodologia “lean” abre mercados

A aplicação desta metodologia permite à Belcinto trabalhar mais com marcas novas, que estão a começar no mercado internacional. “Educamos estas novas marcas na escolha dos produtos e dos materiais. Por exemplo, não trabalhamos com sintéticos. Procuramos que utilizem produtos que temos em stock, que lancem produtos com mais variedade e menos quantidade, mas mais duráveis, numa lógica contrária ao fast fashion”. Mas a metodologia “lean” não permite apenas trabalhar com pequenas marcas. “Esta metodologia, que também é utilizada por algumas marcas de luxo, permite ganhar rentabilidade em produtos com muita mão de obra, com um valor acrescentado muito grande, que podem demorar cinco ou seis horas a produzir”, refere.

Na verdade, e para além de a Belcinto ser pioneira na certificação ambiental da produção no seu setor, a questão da sustentabilidade sempre esteve muito presente na empresa, desde a forma como trata os colaboradores até ao orgulho na durabilidade dos seus produtos. Para a direção, a empresa sempre teve propósitos muito claros: “Sempre pensámos no futuro. Sempre demos garantia ilimitada nos produtos. Sempre reparámos os nossos produtos, sem custos. Ainda hoje recebemos pedidos de reparação de peças com a nossa marca, objetos com 30 ou 40 anos. O nosso slogan faz 30 anos e é ‘fazemos produtos com alma’. Por isso, consideramos que os nossos produtos são eminentemente sustentáveis.” São peças feitas, desde sempre, com alma, para durar vidas. E agora, cada vez mais, sem desperdícios.