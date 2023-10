“É possível ser inovador, ter sustentabilidade e ter sucesso no mercado”

A sustentabilidade é parte integrante da estratégia do Grupo Generali, que atua como grupo segurador responsável, investidor responsável, empregador responsável e cidadão responsável, com foco na construção de uma sociedade mais resiliente e mais justa.

Com este prémio, a Tranquilidade Generali tem por objetivo inspirar e incentivar modelos de negócio que aliem inovação e práticas de sustentabilidade com impacto positivo na sociedade, no ambiente e na economia real, bem como promover o debate público sobre a sustentabilidade. A propósito do SME EnterPRIZE, estivemos à conversa com João Barata, chief insurance of cer da Tranquilidade Generali.

Que balanço é possível fazer desta segunda edição portuguesa do SME EnterPRIZE?

Um balanço muito positivo. Em primeiro lugar, tivemos um número maior de candidaturas, ultrapassando as 500 participações. Depois, os exemplos que aqui vimos são uma amostra da excelente qualidade geral das propostas. O que mostra que estamos a atingir o nosso objetivo de incentivar e permitir que as empresas mostrem os seus projetos, de apoiar as melhores PME e de dar visibilidade às melhores práticas. Acresce que o "herói da sustentabilidade" nacional vai ainda à cerimónia europeia juntamente com as empresas escolhidas nas iniciativas do Grupo Generali que já decorrem em dez países europeus. Por essa via podem também ganhar um reconhecimento internacional que as pode ajudar nos seus negócios.

A sustentabilidade está verdadeiramente, cada vez mais, nas agendas das empresas?

Pelo nível de participação na nossa iniciativa e pela qualidade dos projetos, eu diria que temos sinais claros, com certeza um reflexo de um maior investimento e do empenho de mais empresas no desenvolvimento desta vertente.





De que forma é que a Tranquilidade Generali está a pôr a sustentabilidade na agenda das empresas?

Em primeiro lugar, com iniciativas como esta e como outras de divulgação que temos no âmbito da nossa política de sustentabilidade. Por outro lado, através do exemplo que podemos dar, com as nossas próprias práticas, projetos e objetivos de sustentabilidade. Mas sobretudo incentivando as empresas a alinhar objetivos de negócio com objetivos de sustentabilidade, através da nossa estratégia de negócio, da nossa atividade seguradora e como investidores.

Nós acreditamos que é um caminho que não tem volta e estamos a trabalhar para colaborar ativamente nesse esforço e apoiar as empresas para que sejam mais sustentáveis. Os nossos objetivos são claros e neles está incluído que, em 2050, não só o grupo seja neutro em carbono (o que irá acontecer bastante mais cedo), como também todas as empresas com que trabalhamos e a nossa carteira de investimentos (e o grupo é um grande investidor).

Olhando para o conjunto de empresas distinguidas nesta iniciativa notamos uma grande diversidade.

O mais interessante é vermos projetos de sustentabilidade que estão plenamente integrados com os modelos de negócio destas empresas. E a capacidade de inovação através da sustentabilidade é muito importante. Ao trazer novas soluções de negócio, estas empresas demonstram que podem ter, além de sustentabilidade, rentabilidade e continuidade no futuro.

Eu penso que é aqui que está o "segredo": A sustentabilidade tem de passar pela parte económica, tem de passar pela parte do ambiente e do social, tem de passar pela parte do governo das empresas e tem de funcionar tudo em conjunto. E claramente estas empresas demonstram que é possível ser inovador, ter sustentabilidade e ter sucesso no mercado, em que este ano já incluímos os nossos agentes, por exemplo, com a 1ª edição do Prémio Agente Sustentável. São um exemplo para tantas outras empresas neste país.