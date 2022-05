Em busca das PME mais sustentáveis de Portugal

Nesta 1ª edição, o foco da iniciativa é a sustentabilidade ambiental. A Tranquilidade pretende inspirar e incentivar modelos de negócio que aliem inovação e práticas de sustentabilidade com impacto positivo na sociedade, no ambiente e na economia real, bem como promover o debate público sobre a sustentabilidade.

Com este prémio, a Tranquilidade vai distinguir e dar voz às PME mais sustentáveis a atuar em Portugal. A empresa vencedora receberá seguros e serviços da Tranquilidade avaliados em 15.000€ e também exposição mediática e publicitária no Correio da Manhã e Sábado. O vencedor nacional irá a Bruxelas representar o país no evento final, a 26 de outubro, onde será eleito o Herói Europeu da Sustentabilidade.

Fatores de valorização das candidaturas

As empresas podem participar com uma ou mais candidaturas, tantas quantos os projetos de sustentabilidade ambiental que tenham para apresentar. Serão valorizadas as melhores práticas sustentáveis implementadas pelas PME com impacto relevante a nível ambiental e fatores como, por exemplo: atividade economicamente sustentável; escalabilidade e replicabilidade; modelos de negócio que combinem competitividade e respeito pelo ambiente; métodos de produção que reduzam o desperdício e promovam a reutilização de materiais; pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras e que contribuam para a redução do consumo de energia ou a emissão de CO 2 ; potencial de transformação e capacidade de aportar inovação e mudança ao setor de atividade.

As candidaturas serão avaliadas por um júri formado por individualidades independentes, com base na análise das candidaturas preparada pela EY. As empresas interessadas podem obter mais informação e candidatar-se ao SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME em www.tranquilidadepme.com.

Encontrar os heróis da sustentabilidade

O Júri do Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME é formado por individualidades independentes, reputados especialistas com provas dadas na área da sustentabilidade, oriundos das esferas académica, empresarial e associativa.

Conheça o júri aqui.